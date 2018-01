Quién es Gary Oldman, el actor que podría llevarse el Oscar [+Videos]

Oldman ha participado en más de 60 películas durante su carrera. Foto de Efe

Probablemente hayas visto o escuchado algo sobre “Drácula, de Bram Stoker” (1992) y si es así, quizá recuerdes a ese drácula tan espeluznante que aparece en la cinta. Ése es Gary Oldman haciendo uno de los personajes más brillantes de su carrera. El actor británico ha sabido brillar dentro de la pantalla durante sus 35 años de trayectoria, personificando diversos personajes en más de 60 películas y en varios programas de televisión.

Nacido en Londres, Inglaterra, el 21 de marzo de 1958 y proveniente de una familia modesta (su padre era alcohólico y los abandonó cuando estaba muy pequeño), Oldman siempre demostró tener mucho talento para la actuación en el teatro y la televisión. Sus inicios estuvieron marcados por mucho esfuerzo y la inspiración del actor Malcolm McDowell.

Su carrera se disparó en 1980 y a partir de ahí comenzó a trabajar con muchos exitosos directores de cine como Francis Ford Coppola, Tony Scott, Bernard Rose, entre otros. Fue así como cada día comenzó a protagonizar más y más peliculas. Algunas de las cintas que figuran dentro de su filmografía son: “Honest, Decent & True”, “Drácula, de Bram Stoker”, “JFK”, “The Scarlet Letter”, “Hannibal”, “Harry Potter y el prisionero de Azkaban”, “RoboCop”, "León, El Profesional", entre otras.

“Dentro de 15 años, espero haber colgado mis guantes”, dijo Oldman, el actor favorito para llevarse el galardón en la edición número 90 de los Premios Oscar, gracias a su talentosa interpretación de Winston Churchill en su último trabajo “Darkest Hour”. La cinta habla sobre los primeros días de la Segunda Guerra Mundial y el destino Europa occidental.

Oldman obtuvo recientemente el Globo de Oro y el BAFTA por el buen trabajo que desempeño en la película, algo que lo convierte en el favorito para llevarse el Oscar como mejor actor. En esa categoría también está nominado Timothée Chalamet por su participación en “Call Me by Your Name”, Daniel Day-Lewis por “Phantom Thread”, Daniel Kaluuya por “Get Out” y Denzel Washington por “Roman J. Israel, Esq.”.