Quién es Laura Wasser, la abogada de los famosos que defendió a Johnny Depp en su divorcio de Amber Heard

A la abogada Laura Wasser la llaman “la reina del divorcio” y su apodo no es para nada exagerado. De hecho, no son pocas las celebridades de Hollywood que escuchan su nombre y empiezan a sentir escalofríos. Especialista en derecho de familia, la profesional es una de las letradas más poderosas de los Estados Unidos y trabajó con figuras de la talla de Heidi Klum, Mariah Carey, Christina Aguilera, Miley Cyrus, Melanie Griffith, Britney Spears, Nicole Kidman, Kim Kardashian y Angelina Jolie, entre otras. No por nada se la conoce en Hollywood como el “terror de los maridos”. La semana pasada, declaró ante la Corte en el marco del juicio entre Johnny Depp y Amber Heard.

Nació en Los Angeles, California, tiene 53 años y es madre de dos hijos que tuvo dos hombres con los que estuvo en pareja, pero no casada. Sí se divorció de su único marido en 1993, y nunca más volvió a pasar por el altar. Dice que no cree en la monogamia de por vida, ni en el aspecto gubernamental del matrimonio.

La abogada Laura Wasser, el "terror de los maridos" (Foto: Instagram @laurawasserofficial)

Heredó su pasión por las leyes de su padre, el abogado de divorcios Dennis Wasser. No por nada la bautizaron Laura Allison Wasser (LAW, que significa ley en inglés). Se licenció en Derecho en la facultad de Loyola, y como si fuera poco, además se recibió de Licenciada en Retórica por la Universidad de California.

Actualmente, es socia gerente del bufete de abogados de familia de su padre, Wasser Cooperman & Mandles. Además, es fundadora y directora general del servicio de divorcio online It’s Over Easy, que ayuda a la gente a divorciarse sin necesidad de contratar a un profesional. También tiene sus propios podcasts, All’s Fair With Laura Wasser y Divorce Sucks! With Laura Wasser.

Wasser tiene su propia cuenta de Instagram, donde la siguen más de 20.000 usuarios. Por los casos mediáticos en los que trabajó, se hizo cada vez más popular. Fue la encargada de defender a Angelina Jolie en su divorcio de Brad Pitt, y recientemente hizo lo propio con Kim Kardashian en su divorcio del rapero Kanye West. Además, fue consultora legal junto a su padre en el set de la película Liar Liar.

Su tarifa se corresponde con el poder adquisitivo de los clientes con los que trabaja. Según un artículo del diario El País, cobra 950 dólares la hora, y para poder acceder a sus servicios hay que abonarle 25 mil dólares de adelanto. Durante todo un juicio puede llegar a cobrar 10 millones de dólares.

Wasser fue citada como testigo en el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard, ya que la abogada defendió al actor en el divorcio de la pareja. Durante su declaración, habló de una carta enviada por la abogada del divorcio de Heard, Samantha Spector, y dijo que la letrada y la actriz no le avisaron a ella ni a su cliente la obtención de la orden de alejamiento contra Depp. También sostuvo que en los casos con clientes de alto perfil, le gusta “sacarlo del sistema” y opinó que Spector no estaba dispuesta a hacer eso.