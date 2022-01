Quién es Lykke Li, la cantante sueca señalada como la nueva novia de Brad Pitt

La vida amorosa de Brad Pitt vuelve al centro de la escena, aunque esta vez no por su conflictivo divorcio con Angelina Jolie sino porque el actor está siendo vinculado sentimentalmente con una cantante. La nueva dueña del corazón del galán sería la sueca Lykke Li, según informan medios internacionales. La intérprete, de 35 años, y el actor de Había una vez... en Hollywood, de 58, estarían saliendo en secreto, de acuerdo a los rumores que se hacen minuto a minuto más fuertes.

“Brad y Lykke han podido pasar desapercibidos tan fácilmente porque son vecinos”, contó una fuente a Daily Mail. “Funcionó perfectamente para Brad, tener a alguien que le gusta viviendo tan cerca, para que pueda pasar desapercibido”, sumó. La cantante, que es madre de Dion, de 6 años, fruto de su relación con su ex, el productor Jeff Bhasker, vive a solo tres minutos en automóvil de Brad. Según The Sun, la sueca vive en una lujosa casa de dos dormitorios y tres baños, que fue comprada en 2018 por Bhasker.

Sobre el comienzo de la relación, la fuente dijo al citado medio que empezaron a pasar tiempo juntos a mediados de 2021. Además, fueron vistos recientemente en un restaurante. “Era Lykke, estaban cenando juntos”, dijo un testigo al medio británico.

Pitt, el galán más codiciado

Desde que se separó de Jolie que el mundo se pregunta quién será la próxima dueña del corazón de uno de los actores más carismáticos de Hollywood. Desde una posible segunda vuelta con Jennifer Aniston, con quien estuvo casado antes de conocer a la actriz de Maléfica, a una modelo alemana estuvieron en el radar de la prensa. Sin embargo, aún no ha habido ninguna mujer oficializada por el actor, por lo que los rumores nunca mermaron. Entre sus andanzas y sus litigios legales con su ex, Pitt es protagonista de titulares a lo largo y ancho del mundo.

Entre sus conquistas, se habló de la israelí Neri Oxman y de la modelo alemana Nicole Poturalski, quien tendría un matrimonio abierto. Por el momento, todavía está enredado en una batalla por la custodia de sus hijos con su exesposa, quien solicitó el divorcio en 2016. Pitt y Jolie aún viven cerca el uno del otro. En octubre pasado, Jolie obtuvo una victoria en la batalla por la custodia que se creía que estaba llegando a su fin. Un juez privado fue descalificado por “no hacer revelaciones obligatorias” sobre sus vínculos comerciales con el abogado de Pitt. La decisión de la corte de apelaciones de descalificar a ese juez anuló efectivamente su decisión anterior y le dio al actor menos tiempo con sus cinco hijos menores; él apeló la descalificación, pero la Corte Suprema de California negó una revisión de la decisión.

Un representante de Brad insistió en un comunicado que el fallo de octubre no cambia la extraordinaria cantidad de pruebas fácticas que llevaron al juez de primera instancia, y a los muchos expertos que testificaron, a llegar a su conclusión clara sobre lo que es mejor para los niños. El equipo legal de Pitt ha afirmado en el pasado que Jolie solo estaba tratando de descalificar al juez para anular la decisión que tomó a favor de Brad.

Quién es Lykke Li

Lykke Li es una cantante, compositora y modelo sueca. Su música combina elementos de indie pop, dream pop y electrónica. Lanzó su disco debut, Youth Novels, en 2008 y más tarde siguieron Wounded Rhymes (2011), I Never Learn (2014) y So Sad So Sexy (2018). Su hit de 2011 “I Follow Rivers” fue incluida en la banda sonora de la película La vida de Adele, de Abdellatif Kechiche, y le valió mayor notoriedad a nivel mundial.

La intérprete, llamada Li Lykke Timotej Zachrisson, nació en la ciudad de Ystad, en el sur de Suecia; hija de la fotógrafa Kärsti Stiege, quien murió hace cinco años y a quien le dedicó su último disco, y del músico Johan Zachrisson, el arte estuvo cerca de ella desde la cuna. La familia se mudó a Estocolmo cuando Lykke era una niña, más tarde vivieron en Portugal, Marruecos, Nepal y la India. La trotamundos se instaló siendo mayor de edad en Brooklyn, Nueva York, donde comenzó su carrera musical.

Hace poco, la cantante fue vista con una camiseta blanca debajo de un abrigo rojo brillante con pantalones blancos y zapatillas blancas en Los Ángeles.