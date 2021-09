¿Quién ganará el título? Bandas Golden

El talento musical salvadoreño quedó en evidencia a lo largo de las cuatro sesiones de la "Banda Golden", en donde diversidad de bandas emergentes de diferentes géneros se hicieron presentes para disfrutar de una tarde llena de música.

En cada una de las presentaciones se seleccionó entre los participantes una banda ganadora, la cual pasó a la batalla final en donde se coronará a una de ellas como la "Banda Golden".

Este título puede ser ganado por una de estas cinco talentosas y emergentes agrupaciones: Conjunto Tropidelico, Rockhands, The Suggar daddy's, Brainns, y la Banda sin fin, cada una de ellas totalmente diferente.

La cita

El escenario para esta última batalla será, como en las presentaciones anteriores, La Taberna Grill (LTG), en San Benito, en donde la buena música, un ambiente relajado, y porsupuesto, cerveza Golden no podrán faltar.

Para conocer un poco más sobre las influencias musicales, origen, género e integrantes, hablamos con cada una de las bandas y esto fue lo que nos contaron.

CONJUNTO TROPIDÉLICO

Género: Cumbia psicodélica/ Rock

Conjunto Tropidélico es una banda de cumbia moderna que fusiona diversidad de géneros que van desde la música clásica y el jazz hasta el rock, ska, punk, reggae, y otros.

De acuerdo con la agrupación, su principal objetivo es la promoción y difusión de la cumbia a nivel latinoamericano, por lo que su repertorio está compuesta, mayoritariamente, por música de corte tropical, pero fusionando diversidad de géneros.

Entre sus piezas incorpora adaptaciones de cumbias de diferentes países como: Argentina, Perú, Colombia, México y El Salvador.

Conjunto Tropidélico cuenta con 5 integrantes: Melvin Hernández, como voz principal; Will Hernández, en la guitarra; Manu Groove, en el bajo; Chris Mendoza, timbales y percusiones; y Cesar Alas, en la batería.

BANDA SIN FIN

Género: LATINO

La Banda sin Fin nació de la idea de un grupo de amigos, quienes deseaban iniciar el mundo musical y experimentar con sonidos diferentes, cambiando la letra o el género de las canciones que formarían parte de su repertorio musical.

Fue así como en 2018, inició el proyecto con 3 integrantes, que ahora se han multiplicado 7, cuyo principal objetivo es divertirse en el escenario y transmitir esa “vibra” al publico que los acompaña.

La agrupación realiza diferentes fusiones de ritmos latinos como la cumbia, reggae, ska, reguetón, salsa, merengue, y otras, buscando tocar al público con cada una de sus canciones.

ROCKHANDS

Género: Rock

Influenciados por el heavy metal y el hard rock, Rockhands realiza covers de bandas como Led Zeppelin, Deep Purpel, Guns and Roses, Metallica, y otras bandas relacionadas. Sus pasos en la industria musical iniciaron en el año 2019, pero se vieron pausados por la pandemia del covid-19.

Rackhands está formada por Eleazar Urrutia, líder y bajista; William Ramos, guitarrista; Gerson Soto, vocalista; y Bryan Hernández, en la batería.

Uno de sus proyectos a futuro es dar un salto a la producción propia, combinando los éxitos de artistas ya consagrados y posicionando temas de su autoría para el deleite de cada uno de sus fanáticos.

Para esta última batalla, aseguran que tendrán “mucho rock”, con las mismas energías e intensidad con la que han venido presentándose en diferentes escenarios. “Esperamos romperla”, dijo Urrutia.

BRAINNS

Género: Rock/Metal

Brainns se caracteriza por tocar temas tanto en inglés como en español. Están influenciados por grandes bandas como Iron Maiden, Megadeth, Metállica y otras del mismo género.

Su historia inicia en el 2014, cuando se hacían llamar “The Mirrors”, tocando covers e inspirados por bandas como El Ático (El gran Koala). Cinco años después, la agrupación se transforma y con la salida y entrada de nuevos talentos se forma lo que hoy se conoce como Brainns, “fue un nombre random que nos gustó a todos y así lo decidimos”, dijo Bryan Rodas, líder de la banda.

Actualmente, a agrupación está integrada por Enrique Rodas, líder y guitarrista; Luis Henríquez, bajista; Jorge Quintanilla, guitarrista; Diego Guevara, como vocalista; David Gómez, en la batería; y Oscar Portillo, tecladista.

THE SUGGAR DADDY'S

Género: Hard Rock/ Classic Rock

The Suggar daddy's fueron los primeros en ganar la sesión de “Bandas Golden”, quienes hicieron vibrar al público asistente con famosos temas como “Livin’ On A Prayer”, de la banda estadounidense Bon Jovi.

La banda, que toca música de grandes artistas de la década de los 70, está integrada por Luis Enríquez, como bajista; Jorge Sánchez, en la guitarra; Jorge Alfaro, baterista; y Ronald Ortez, como vocalista.

La agrupación tenía un tiempo tocando bajo otro nombre, pero aseguran que The Suggar daddy's inició propiamente para el concurso de Banda Golden.

“La intención era tocar adulto contemporáneo, mas que todo centrado en el hard rock y un poco de rock en español”, comentó Ronald Ortez, líder de la agrupación.