¿Quién lo compra? Ex de Nicky Jam pone a la venta el Lamborghini que le regaló de Navidad [+FOTOS]

Luego de que Nicky Jam confirmara el rompimiento con la modelo Aleska Génesis, ésta puso a la venta uno de los grandes regalos que le dio su expareja: un Lamborghini huracán en color rosado Barbie.

El lujoso carro -que no es el último modelo sino un LP 580-2, con un precio cercano a los 230.000 dólares- fue regalo de Navidad del reguetonero a su novia.

Publicación de la venezolana en su cuenta de Instagram.

La venezolana de 30 años de edad (11 menos que su ex) parece estarse tomando las cosas con humor, pues junto a las tres imágenes en las que sostiene en brazos a su perrita escribió que está en venta.

“SE VENDE LAMBO” y sin dar mayores detalles del auto ni del precio en que lo estaría vendiendo, agregó: “interesados por DM Hahahaha” acompañado de un emoji llorando de risa. “Feliz tarde, los quiero“, finalizó para sus seguidores que le siguieron la broma.

Pero más tarde, la modelo aclaró que todo se trató de una broma: “Quiero aclararles algo la venta de Lamborghini es un chiste, eso no existe eso se llama humor venezolano lo que se regala no se quita y tampoco se vende y mucho menos y fue con amor y deje en la tontería no estoy vendiendo ningún Lamborghini“.