¿Quién sustituirá a Bárbara Bermudo en Primer Impacto? Esta es la pregunta que a muchos tiene intrigados luego que la presentadora fue despedida de la cadena de noticias Univisión por motivos que no han sido aclarados aún.En la primera semana tras la salida de Bermudo ha sido Jackie Guerrido la que se ha visto ocupando la silla de Bárbara; sin embargo, el periódico La Opinión afirma que fuentes que trabajan dentro de la producción le han informado que no sería ella la elegida para sustuir el puesto vacante de manera permanente."Para hablar claro, es muy difícil llenar los 'zapatos' de Barbie, y muy valiente para atreverse a enfrentar al público desde el puesto de ella", le dijo la fuente a La Opinión.El mismo periódico digital asegura que algunos de los nombres que fueron considerados en un inicio son Fernando del Rincón y Myrka Dellanos; sin embargo, fueron descartados. Otras posibles candidatas son Chiquinquirá Delgado, Galilea Montijo o Michelle Galván.Esta última es quien reemplazó a Bermudo mientras estuvo ausente por la licencia de maternidad; no obstante, el público insistió en tener de vuelta a Bárbara en el tiempo en que la sustituyó Galván.