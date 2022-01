“¿Quién te creés que sos?”: así fue la caliente pelea entre Harry y William por Meghan Markle

Un nuevo libro cuenta cómo el príncipe Harry estalló de ira en una acalorada discusión con su hermano William acerca de la rapidez con la que había progresado la relación con Meghan Markle.

De acuerdo con Brothers and Wives: Inside the private lives of William, Kate, Harry and Meghan, del biógrafo Christopher Andersen, los hermanos tuvieron una fuerte pelea en la que Harry le terminó diciendo a William: “¿Quién diablos te creés que sos?”.

Según el sitio de noticias sobre celebridades Page Six “el príncipe Harry se indignó cuando su hermano mayor William cuestionó la velocidad de su romance con Meghan Markle”. “El enojo fue tan grande que Harry llegó a decirle ‘¿Quién te creés que sos?’”, citó el medio. Esa fue la primera de las diferencias que tuvieron los príncipes acerca de la llegada de la entonces flamante duquesa de Sussex al círculo real.

“¿Por qué apresurar las cosas?”

El libro cuenta que el presunto arrebato sucedió en septiembre de 2017 cuando Harry estaba a punto de proponerle matrimonio a su novia norteamericana. Cuando William se enteró, lo cuestionó y le preguntó: “¿Por qué apresurar las cosas?”. Fue allí el momento en que el menor de los hijos de Diana y Carlos estalló de ira contra su hermano.

Además del príncipe William, eran varias las personas que estaban preocupadas por la rapidez con la que se desarrolló la relación entre el duque y la exactriz Meghan Markle después de su cita a ciegas en Londres, en julio de 2016. Entre ellos, cuenta Andersen en su libro, se encontraba su tío, Earl Spencer, hermano de la difunta princesa Diana.

En este sentido, William lo puso de su lado para subrayar su opinión de que los enamorados debían reducir la velocidad de su romance. Según Andersen, el príncipe Harry estaba furioso porque su hermano buscaba activamente que otros interfirieran en sus asuntos personales.

Sin embargo, de acuerdo con el diario Express, la acción del príncipe William de arrastrar a su tío a la disputa empeoró significativamente las cosas y agigantó aún más las diferencias entre los hermanos debido a que Harry consideró como una traición que William buscara el apoyo de otros en su contra.

La noticia llega después de las recientes revelaciones de que el Príncipe William tuvo su propio sueño de mudarse a los Estados Unidos años antes de que el Príncipe Harry y Meghan Markle se retiraran de la vida real y se mudaran a California.