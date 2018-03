Quinto libro de la saga “Millennium” se publicará en septiembre

El quinto tomo de la exitosa saga "Millennium", que tras la muerte del aclamado escritor sueco Stieg Larsson ha continuado David Lagercrantz, verá la luz el 7 de septiembre bajo el título "The Man Who Hunted His Shadow", informó hoy la editorial Nordstedts.



Larsson, periodista y novelista que murió de un ataque al corazón en 2004, logró un gran éxito de ventas póstumo con su trilogía, que arrancó con "The Girl with the Dragon Tattoo", traducido al español como "Los hombres que no amaban a las mujeres", y siguió con "La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina" y "La reina en el palacio de las corrientes de aire".



La trilogía ha vendido más de 80 millones de copias en todo el mundo.



Lagercrantz escribió la cuarta novela "Lo que no mata te hace más fuerte ", publicada en 2015 a partir de las notas que había dejado Larsson y manteniendo a sus dos personajes principales como protagonistas: la hacker Lisbeth Salander y el periodista Mikael Blomkvist.



"The Man Who Hunted His Shadow" saldrá a la venta de forma simultánea en 26 países, entre ellos Reino Unido, Japón y Estados Unidos, y se traducirá a 56 idiomas.

Lagercrantz consideró "una enorme responsabilidad" continuar la creación de Larsson, según dijo al diario "Dagens Nyheter".