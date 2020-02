Quisieron avergonzar a Shakira por su celulitis pero las mujeres salen en su defensa en redes sociales

Nuevamente circula en estos días una fotografía de la cantante Shakira en la que, con un corto vestido y la pierna cruzada, se puede cómo se le marca algo de celulitis en la piel. Shakira participaba en un evento al aire libre, a plena luz del día y lucía un aspecto bastante natural y relajado.

No han sido pocos los usuarios de redes sociales que han aprovechado para lanzar sus críticas y señalar lo que consideran sus imperfecciones y defectos.

Medios de prensa rosa aseguran que la fotografía fue publicada con el propósito de avergonzar a la cantante colombiana, evidenciando que, como cualquier otra mujer, tiene celulitis, pero la sorpresa fue la avalancha de mujeres que saltaron para defender a la intérprete del Waka-Waka.

"Me encanta porque es una mujer real. Todas la tenemos o la gran mayoría! Me encanta y es hermosa"; "Me llega shakira al natural como toda mujer normal con su esencia y su belleza natural bella todo lo q se pone le queda perfecto"; "Que hermosura mi shaki te amooo", son solo algunos de los cientos de comentarios que han escrito en el post. Algunas mujeres incluso han dicho que imágenes como esa solo hacen que admiren aún más a la cantante.