R.E.M. consigue lo imposible: silenciar a Trump en Twitter

R.E.M. han conseguido lo imposible este fin de semana, silenciando en Twitter al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, después de que el mandatario publicara un video con música del grupo de Georgia.

Y es que después de declarar la emergencia nacional, Trump publicó un video en el que unía extractos de su discurso sobre el Estado de la Unión con imágenes de líderes demócratas como Nancy Pelosi, Alexandria Ocasio-Cortez y Bernie Sanders abatidos.

Todo ello con "Everybody hurts" de R.E.M. como banda sonora.

A través de su cuenta oficial en Twitter, el grupo reaccionó airado acusando a Trump de farsante y mencionando una propia canción de 1988 titulada "World leader pretend", que dice en su ácida letra: "Levanté la muralla y yo seré el único que la derribará".

Acto seguido, el publicista de la banda —disuelta oficialmente desde 2011— hizo una reclamación a Twitter por infringimiento de copyright, que terminó consiguiendo la eliminación del video publicado por Trump quien, poco después, borraba directamente todo el mensaje.

El bajista Mike Mills, por su parte, usó su cuenta personal para comentar la jugada en un par de mensajes en los que aseguraba ser fan de la "primera enmienda" y calificaba a Trump de "estafador". Después se mostró encantado cuando comprobó que el video había sido borrado.

Esta no es la primera vez que Trump usa música de R.E.M., pues en la campaña electoral de 2015 ya ponía en sus mítines el tema "It's the end of the world as we know it". "No uses nuestra música o mi voz para tu estúpida y farsante campaña", dijo entonces el vocalista Michael Stipe.