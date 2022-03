Rachel Zegler de “West Side Story”, invitada al Óscar como presentadora, pero antes fue ignorada

La actriz latina de 20 años, Rachel Zegler, fue invitada como presentadora a la ceremonia, días después de que hiciera público, en sus redes sociales, que no había sido incluida por la Academia para asistir a la ceremonia.

Zegler, quien da vida a María en “West Side Story”, el musical de Steven Spielberg (película que está nominada al Óscar a Mejor Película, dirección y actriz de reparto), escribió que no había sido invitada y que apoyaría a su película desde la comodidad de su sofá.

Con esa publicación, la controversia no falló ya que muchos no entendía cómo era posible que siendo parte del reparto, no había sido incluida. “Espero que ocurra algún milagro de último minuto y pueda celebrar nuestra película en persona, pero bueno, supongo que así son las cosas a veces. Gracias por toda la conmoción y la indignación, yo también estoy decepcionada. Pero está bien. Muy orgullosa de nuestra película”, escribió ante las muestras de apoyo de sus seguidores.

Ahora bien, es sabido que las películas nominadas reciben cierta cantidad de entradas, luego el estudio de la película las distribuye como mejor le parezca. Los presentadores y nominados individuales obtienen un par de entradas. Zegler, al no estar nominada no tenía derecho a una entrada, según esta lógica de la Academia, sino que quedaba a criterio del estudio asignarle una.

Russ Tamblyn, Riff en “West Side Story” de 1961 y miembro votante de la Academia, tuiteó que era “el deber de la Academia encontrarle a Rachel un asiento en los Óscar... Cuando dicen que la representación importa, esto es lo que eso significa. Por favor, hagan lo correcto con ella"; mientras Alec Baldwin tuiteó que le compraría a Zegler dos entradas para la gala y otra que reaccionó mucho más enérgica fue la showrunner de “One Day at a Time”, Gloria Calderón Kellett, tuiteó en un mensaje dirigido a la ABC y la Academia: “¿Qué tal si en las raras ocasiones en que los latinos tienen una película nominada a un ÓSCAR invitan a la protagonista? Los latinos son el 18,5% de este país. ¡BASTA!”.

Luego de estas críticas, la Academia incluyó a Zegler entre los artistas que anunciarán a los nominados.