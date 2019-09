Radio 102 Nueve cumplió 23 años como el "territorio del adulto joven"

"Queremos demostrar que seguimos vivos y al pie del cañón", con esa frase resumió Daniel Muñoz, coordinador general de Radio 102 Nueve, lo que significa que esta emisora llegue a los 23 años de edad. "Queremos demostrar que, a pesar de todo lo que ha pasado, seguimos en la mente de las personas y somos generadores de opinión", dijo.

Así, la radio considerada el "territorio del adulto joven", estuvo de fiesta ayer, entre las 5 de la mañana y las 9 de la noche, tiempo en el que incluyó toda su programación (hasta la del fin de semana), recibió a exlocutores (como Jaime García y Lichi Rusconi), partió pastel y programó los mejores éxitos del recuerdo.

"Somos una radio que se preocupa por complacer a la audiencia con la música de los 70, 80 y 90, porque son canciones que han sido parte de su historia y al ponerlas desencadenamos conversaciones, melancolía y una interacción muy fluida", comentó Muñoz.

La 102 Nueve también se ha convertido en un lugar donde se presentan algunos de los principales generadores de opinión pública a diario, otro motivo que les hace sentirse orgullosos.

"Somos una radio referente para la población salvadoreña porque tenemos en nuestros estudios a diferentes autores de la coyuntura nacional", le aseguró a PLUS.

Así, el aspecto noticioso tiene su lugar en esta estación. Desde los comunes reportes de tráfico generados a través de las redes sociales, hasta los últimos acontecimientos del acontecer nacional e internacional pueden encontrarse en su portal web.

"Tenemos esa empatía y compromiso con los oyentes y nos sentimos orgullosos de todo lo que hacemos", completa Muñoz.

Pero la fiesta no acabará aquí; sino que apenas comienza, ya que mañana, realizarán un tributo a Queen: "We will rock you", en el hotel Crowne Plaza y al que ya se apuntaron cientos de personas.