Radiohead lleva a juicio a Lana del Rey por plagiar su clásico "Creep"

Cualquiera que haya escuchado por primera vez el tema "Get Free" de Lana del Rey se sentirá inmediatamente familiarizado por la canción y Thom Yorke tiene una buena explicación para eso: asegura que la composición es un plagio de "Creep", de Radiohead , y por eso inició un juicio que se espera que tenga ramificaciones inesperadas, porque muchos creen que también la agrupación inglesa copió varios acordes.

Todo comenzó la semana pasada, cuando algunos sitios musicales consignaron como rumor que Radiohead estaba evaluando enjuiciar a Del Rey por la canción, que cierra su quinto álbum de estudio, Lust for Life, y que si bien no ha sido lanzado comercialmente como un corte de difusión, tiene tan buena repercusión en los conciertos que su audio lleva casi un millón y medio de reproducciones en YouTube.

Cuando la compuso, el tema se llamaba "Malibú" y, según aseguró a la revista Complex hace algunos meses, era mucho más personal y biográfica pero finalmente decidió cambiar parte de la letra "para no revelar todo" lo que le sucedió.

Ahora la misma Del Rey confesó que el juicio de Radiohead existe y si bien "sé que mi canción no está inspirada por "Creep", Radiohead siente que sí y quiere el 100% de las regalías. Yo ofrecí el 40% pero sólo aceptarán la totalidad, con abogados que han sido implacables, y nos veremos en la Corte".

Para la banda de Yorke, las similitudes son significativas:

Es interesante, sin embargo, que "Creep" fue en su momento también acusada de plagio por The Hollies, quienes consideraron que la composición toma partes de "The Air That I Breath", un juicio que Radiohead perdió. Hoy, la canción incluye a Albert Hammond y Mike Hazlewood en los créditos.

No es el único caso que está vinculado con la banda inglesa. Desde hace años, muchos creen escuchar acordes de otro de los temas de Radiohead, "High and Dry", en la balada "Inevitable" de Shakira .