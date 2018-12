Radiohead será miembro del Salón de la Fama del Rock & Roll

El Salón de la Fama del Rock and Roll anunció las nuevas bandas y músicos que harán parte de su selecto grupo. Radiohead será parte de los nuevos miembros en 2019.

La banda de rock alternativo, conocida por temas como "Creep", "Paranoid android" y "Street Spirit (Fade Out)", fue fundada en 1985, en Inglaterra. Radiohead ha vendido más de 30 millones de álbums alrededor del mundo y ganado seis premios Grammy.

No son los únicos que ingresarán el próximo año. También lo harán Janet Jackson, The Cure, Stevie Nicks, Def Leppard, Roxy Music y the Zombies.

La inclusión en el Salón de la Fama reconoce a artistas que han logrado contribuir a la excelencia musical y que son elegibles después de 25 años de haber lanzado su primer disco o sencillo.

Luego del anuncio, se realizará una ceremonia especial en el Barclays Center de Brooklyn el próximo 29 de marzo. El evento además se presentará en televisión más adelante en la cadena HBO.

Como dato curioso de las elecciones de este año, Stevie Nicks se convirtió en la primera mujer que entra dos veces al Salón de la Fama, pues ya había ingresado en 1998 como miembro de la extinta banda británica Fleetwood Mac.