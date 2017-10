Rafael Alfaro regresa 20 años después con “Piezas”

El cantautor Rafael Alfaro acaba de lanzar su segunda producción discográfica en solitario, titulada “Piezas”. El proyecto musical está integrado por nueve canciones que le dieron fama internacional (“Eres yo”, “Esta noche”, “Sueños urbanos”, “Tal vez hoy”, entre otros) y que hablan sobre problemas sociales.

“La primera canción que saqué como solista fue en 1991. Muchas de las canciones que integran el disco recopilatorio se utilizaron para festivales y campañas (contra las drogas y a favor del agua). Decidí sacarlo porque me preguntaban dónde podían escuchar algunas de mis canciones”, comentó Alfaro.

Asimismo, señaló que dentro del disco hay ritmos carnavalescos, románticos y baladas de rock, y que, aunque no tienen que ver unas con otras, retratan con exactitud lo que quiere transmitirle en estos momentos a todos sus fieles seguidores. “Siempre habemos personas que nos gustan las cosas por la esencia de cómo son, y cuando hay algunos cambios que se pasan o se justifican con la evolución, nos sentimos desilusionados”, dijo.

“He sido fiel al estilo que me gusta para hacer música y no he ido con las tendencias del momento”.



“‘Cantándole a la vida’ la escribí cuando tenía 14 años y la utilicé para concursar en el Festival OTI de 1997”.

Rafael Alfaro, artista salvadoreño e integrante de la banda OVNI