Ralph Macchio, el niño eterno

Tenía 22 años cuando Ralph Macchio se metió en la piel del adolescente alumno de kárate, Daniel LaRusso y ejecutó en la escena cumbre uno de los golpes más famosos del cine: la patada de la grulla de "The Karate Kid".

El 4 de noviembre el actor sopló las 60 velas, a menos de dos meses del estreno de la cuarta temporada de "Cobra Kai" -el 31 de diciembre-, serie que lo ha devuelto al famoso personaje.

EL GEN DE LA JUVENTUD

El actor estadounidense sigue conservando ese "gen de la juventud", como él lo ha denominado, que le permitió interpretar a aquel adolescente que iba al instituto, cuando ya contaba con 22 años.

"Escucha, yo culpo a mis padres", dijo el actor a People, para añadir: "Ambos parecen muy jóvenes para su edad. Tengo una energía juvenil por alguna razón. Un estilo de vida saludable no hace daño, pero creo que simplemente tuve suerte en el departamento genético".

Macchio nació en Huntington, en el condado de Suffolk, en Nueva York, en 1961, pero ha vivido en Long Island y, a finales de la década de los años setenta, comenzó a trabajar en anuncios de televisión.

En 1980 apareció en la película "Up the Academy" y también formó parte del reparto de la serie "Eight Is Enough".

Tres años más tarde compartió cartel con Patrick Swayze, Diane Lane, Matt Dillon, Rob Lowe, Emilio Estevez y Tom Cruise, entre otros, en el largometraje "The Outsiders", dirigido por Francis Ford Coppola.

Su papel más recordado, y que le ha marcado desde entonces, llegó un año después, de la mano del director de "Rocky", John G. Avildsen, en "The Karate Kid".

Macchio junto a Pat Morita, señor Miyagi, su mentor en la saga.

Macchio interpreta a Daniel LaRusso, un estudiante de instituto recién llegado a Los Ángeles al que el señor Miyagi, conserje de su edificio y maestro de kárate, interpretado por el desaparecido Noriyuki "Pat" Morita, entrena para hacer frente a los matones de la escuela.

Le daba réplica en el papel de su novia, la candidata al Óscar por "Leaving Las Vegas" (1995), una jovencísima Elisabeth Shue, que contaba en aquel entonces con 20 años.

La película fue un éxito rotundo y tuvo dos secuelas: "The Karate Kid Part II", en 1986; y "The Karate Kid Part III", en 1989.

Pero su trabajo frente a las cámaras no se limitó a las andanzas de LaRusso, también participó en títulos como "Crossroads", de 1986, o "My Cousin Vinny", junto a Marisa Tomei y Joe Pesci en 1992.

CON UN PIE EN HOLLYWOOD Y OTRO FUERA

Macchio fue una de las caras más conocidas de mediados de los años ochenta, pero según contó al diario británico The Guardian: "siempre antepuse mi estabilidad personal a la fama".

Mantuvo una vida sencilla, al principio con sus padres en Long Island y después se casó con su novia de siempre, Phyllis Fierro.

"Siempre mantuve un pie dentro y otro fuera de Hollywood", dijo Macchio a la revista Rolling Stone sobre su experiencia con la fama en aquella década de sus grandes éxitos.

El personaje y el recuerdo de LaRusso le han acompañado durante todos estos años. "Siempre bromeo diciendo que si hay una mosca en un restaurante tengo unos nueve segundos para salir antes de que alguien me dé un par de palillos", dijo a People, en referencia a la escena de la película que la que atrapa a este insecto con dos palillos.

Sin embargo, a juzgar por su vuelta al personaje casi tres décadas después y por el nombre que puso a su hijo, Daniel, no es algo que parezca molestarle.

"Hubo un tiempo en el que mi hijo me decía ‘¿tenías que hacerlo?’ Pero ahora está orgulloso de ello. A diferencia de Ralph, Daniel es un clásico, nunca pasa de moda", dijo a mencionado medio británico.

En 2018, LaRusso y su némesis, Johnny Lawrence, interpretado por William Zabka, retomaron la historia que la película cerró en el pasado siglo XX, de mano de los creadores Josh Heald, Jon Hurwitz y Hayden Schlossberg.

"Jon, Josh y Hayden son superfans de ‘Karate Kid’. Saben muchísimo más sobre las películas que yo", dijo Macchio a Rolling Stone. "Conformó sus infancias, así que sienten que tienen el Santo Grial. Lo están tratando con muchísimo respeto".

La serie televisiva ha vuelto a juntar delante de la pantalla a muchos de los actores del reparto original, pero hay una ausencia destacable, la de "Pat" Morita.

El actor que interpretó a Mr. Miyagi falleció en 2005; Macchio tuvo la oportunidad de decir unas palabras en su funeral.

"Estaba nervioso sobre qué decir, así que no lo preparé mucho más allá de hablar con el corazón y sabiendo lo difícil que es tener ese tipo de magia", dijo el actor a The Hollywood Reporter.

Fue el año en que LaRusso y su némesis, Johnny Lawrence, interpretado por William Zabka, retomaron la historia que la película cerró, de mano de los creadores Josh Heald, Jon Hurwitz y Hayden Schlossberg, con la serie "Cobra Kai", que va a iniciar su cuarta temporada.