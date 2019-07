Raperas contra el machismo

La música urbana, y especialmente el reguetón, está asociada desde sus comienzos a mensajes y letras esencialmente machistas. Pero desde una de esas expresiones musicales, el rap, ha venido surgiendo un grupo de artistas femeninas que reivindican la igualdad de las mujeres.

Nathy Peluso (Argentina, 1995), Ana Tijoux (Francia, 1977), Mala Rodríguez (España, 1979) y Rebeca Lane (Guatemala, 1984), por ejemplo.

Peluso, residente en España (mezcla de ritmos latinos, "trap" y rap) ha revolucionado el panorama musical con una propuesta "sincera y llena de cariño y cuidado" con la cual lleva meses arrasando gracias a sus dos trabajos, "Esmeralda" (2017) y "La sandunguera" (2018).

"Lo efímero y lo fugaz no me representa. He venido para quedarme a cantar a mi gente hasta que sea viejita", asegura la artista, quien aprovecha cada concierto para lanzar su mensaje feminista de empoderamiento de las mujeres. "Cuando me llaman antifeminista digo, ¿pero tú has escuchado mis letras?", afirmó en una entrevista con PlayGround.

Peluso sigue la estela de artistas como Ana Tijoux que se declara "Ni sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente", en uno de sus temas más conocidos, "Antipatriarca", un grito feminista que define a la perfección su trayectoria y la de las mujeres que se han hecho con el protagonismo en la escena hip hop del mundo hispano.

El de Tijoux es ya uno de los múltiples himnos feministas que lanzan un mensaje de empoderamiento de las mujeres en "un momento histórico en el que los hombres y las mujeres tenemos que declararnos feministas", según la chilena, quien apuntaba hace unos meses que "no es que el rap sea machista, es que el mundo es machista".

Critica el rap mediático "que muestra una cosa bastante burda de las mujeres, que no es ni siquiera rap, es basura", dice la artista ganadora del Grammy.

Desde su debut como solista en 2006 ha publicado cuatro trabajos discográficos: "Kaos" (2007), "1977" (2009), "La bala" (2012) y "Vengo" .

Superventas en español

Y si Ana Tijoux ha sabido fusionar el rap con los ritmos latinos, la española Mala Rodríguez lo ha hecho con los sonidos flamencos, hasta evolucionar hacia la mezcla con otros estilos urbanos como el reguetón. La rapera no publica disco desde 2013, cuando lanzó "Bruja".

Entre las canciones que ha lanzado en los últimos meses se destaca "Gitanas". "La canción habla de que no estamos solas y la titulo ‘Gitanas’ porque es importantísimo que el feminismo no sea racista. Tenemos que ir todas a una, sin fisuras, porque si hay fisuras, perdemos la fuerza", explicó la ganadora de dos premios Grammy Latino.

La artista no duda en reivindicar el feminismo desde su posición: "Creo que la ley no nos protege, ni aquí (España) ni en otras partes del mundo, donde todavía somos ciudadanas de segunda".

"A través de la música estamos generando memoria, estamos hilando nuestra historia. Dentro de 20 años, nos va a servir para saber lo que estábamos sintiendo las mujeres", aseguraba la rapera guatemalteca Rebeca Lane a su paso por Madrid. Llegó a esta ciudad para participar en unas jornadas en las que analizó el papel de la música y del rap hecho por mujeres latinoamericanas en la lucha feminista.

Socióloga, rapera, poeta y activista infatigable, en su discografía figuran "Rap(H)2 - 502 mg" (2012) con "Última dosis", "Canto" (2013), "Poesía venenosa" (2015), "Dulce muerte" (2015), junto a Kontra; "Alma mestiza" (2016) y "Obsidiana" (2018). "No nos acusen de violentas, esto es autodefensa. Estamos en resistencia y ya no somos indefensas", canta.