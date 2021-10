Rapero Tyga, exnovio de Kylie Jenner, es arrestado por violencia doméstica

El rapero estadounidense Tyga, quien fue novio de la socialité Kylie Jenner, fue arrestado este 12 de octubre por la policía de Los Ángeles por el cargo de violencia doméstica.

De acuerdo a medios internacionales, el arresto se dio luego de una pelea con su exnovia Camaryn Swanson en su propia casa.



Swanson habría llegado a la casa de Tyga alrededor de las 3:00 a.m actuando de una forma agresiva reclamandole por haber filtrado fotos íntimas de ella. El rapero la dejó entrar a su casa y luego se intensificó hasta llegar a los golpes.

La joven posteó en su Instagram el supuesto abuso de Tyga, así como una foto en donde se ve su ojo morado acompañado del texto: "He sido abusada emocional, mental y físicamente y no me escondo ya".

Se informó que el rapero se entregó voluntariamente y que pueda quedar libre en un corto plazo. Además, se le estableció una multa de $50,000.