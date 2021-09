Rapero que se puso diamante en la frente casi lo pierde en concierto

El rapero estadounidense Symere Woods, más conocido como Lil Uzi Vert, perdió por un breve momento el diamante rosado que se había incrustado en la frente. Al parecer, no estaba tan bien pegado como parecía.

Su piedra estaba valorada en más de 24 millones de dólares.



En mitad de un concierto, Lil se incorporó al público y sus propios fans por poco se lo arrebatan. El intérprete no tiene heridas de gravedad y en el orificio donde estaba incrustada la piedra preciosa tiene un piercing.



El rapero aclara que el hecho ocurrió en Florida, Estados Unidos, en una presentación para el programa ‘The Rolling Loud’.



“Tuve un show en Rolling Loud y salté a la multitud y como que lo arrancaron. Me siento bien. Todavía tengo el diamante conmigo, así que me siento bien”, mencionó el intérprete al portal TMZ.

El diamante tiene un costo aproximado de 2 millones de dólares por quilate y en total tiene 10, por lo que, aproximadamente, debe estar dentro de los 22 millones de dólares.



La piedra está certificada por el Instituto Gemológico de América como única, pues no ha sido cultivada en laboratorios, así que su desarrollo ha sido netamente natural.



"He estado pagando por un diamante rosa natural de Elliot durante años. Esta piedra costó tanto que he estado pagando por ella desde 2017. Esa fue la primera vez que vi un diamante rosa natural real”, indicó el rapero en su cuenta de Twitter.



Elliot Ellianate es el encargado de suministrar joyería a las grandes personalidades del mundo de la fama estadounidense.

Ok we good pic.twitter.com/tOOIaQbcWs — Uzi London ��☄️��® (@LILUZIVERT) February 4, 2021

Según declaraciones del mismo Lil Uzi, tomó la decisión de incrustarlo en la cabeza por seguridad dado que, según dijo, corría más peligro de ser hurtado en un anillo.



Claro que muy pocos esperaban que su ‘caja fuerte’ fuera su propia frente.



En todo caso, aún no se sabe si podrá volver a incrustarlo tras el incidente o cuáles son los planes que tiene para el diamante.



Lil Uzi tuvo su gran auge músical en 2014 con su primer Ep. ‘Purple Thoughtz’ con el cual se dió a conocer y le permitió firmar con la discográfica 'Leighton Morrison'. Dos años después lanzó sus dos sencillos más exitosos: ‘Money Longer’ y ‘You was Right’. Estos temas lo posicionaron dentro de los artistas del género más escuchados en Estados Unidos.