Raphy Pina, el esposo de Natii Natasha, fue condenado a prisión

En las últimas horas, Raphy Pina fue condenado a prisión y deberá pasar 41 meses (tres años y nueve meses) en una cárcel. Las autoridades puertorriqueñas le pidieron que se entregue este mismo martes.



Las investigaciones empezaron luego de que en el 2020 fueran encontradas en su casa una pistola Glock 19 de 9mm y una Smith & Wesson 40, además de 526 municiones de todo tipo.

En la lectura de cargos también se encontraban su esposa Natii Natasha y el cantante de reggaetón Daddy Yankee, uno de los socios y amigos de la pareja de famosos. Al salir del tribunal Raphy Pina aseguró que se entregaría después de darle un beso a su hija.



“Hoy voy a prisión, pero voy a volver y voy a pelear por mis derechos”, expresó el cantante luego de conocerse su condena.



Daddy Yankee también apareció ante las personas que los esperaban fuera del tribunal para darle palabras de ánimo a su amigo: “Estamos con él apoyándolo. Es un hombre que da empleo, es una persona que siempre está empleando muchos boricuas, un humanitario, siempre está ayudando a todo el mundo. Seguiremos hacia adelante. Pase lo que pase siempre vamos a estar ahí”



En otra ocasión, Raphy Pina ya había mencionado que, de sucederle algo, sería el reggaetonero puertorriqueño el que se haría cargo de su esposa, la cantante Natti Natasha y la hija que comparten.



Además del tiempo que deberá estar en una cárcel, el productor musical también tendrá que pagar una multa de 150.000 dólares y al salir de prisión, pasará otros tres años en libertad condicional.

¿Quién es Raphy Pina?

Su nombre real es Rafel Antonio Piña y es un productor musical y empresario puertorriqueño. Saltó a la fama gracias a su sello discográfico Pina Records, una compañía dedicada exclusivamente al género urbano que fundó en 1996. Ha producido para algunos artistas de la talla de Plan B, Arcángel, Zion & Lennox, Nicky Jam y Daddy Yankee.



En el 2016, la cantante Natti Natasha se convirtió en la primera mujer en firmar por Pina Records. Luego, Raphy Pina pasaría a ser su manager y los dos iniciaron una relación en el 2019. Comparten una hija llamada Vida que tiene tan solo un año. El productor musical tiene también otros tres hijos de relaciones anteriores.



Horas antes de conocerse el veredicto, Pina usó las redes sociales para contarle a sus seguidores que hoy también se cumplen 22 años de la muerte de su padre.



“Por eso, hoy más que nunca el apellido que me prestaste suena, no de la forma que desearías, pero sé que tú conoces la verdad y el por qué sigo adelante. Me toca otra más, otra MÁS” expresó antes de presentarse al tribunal.