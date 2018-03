Raquel Vargas es la “heroína” que busca DC Comics (+Fotos)

@diva.indumentariasv con nueva mercadería casi muero quiero todo!! Una publicación compartida de Raquel 506 (@raquel506) el 15 de Mar de 2017 a la(s) 5:56 PDT

Quizá si alguno de los cazatalentos para de DC Comics viera a la modelo y conductora costarricense no dudaría ni dos veces en darle un papel protagónico como heroína. Una gorra con el símbolo de Superman la delató como su fan y no resulta descabellado imaginarla como Superwoman.La modelo de “A Todo o Nada” hizo una provocadora fotografía para sus miles de admiradores en donde dejó al descubierto su definido abdomen. Quienes no se pierden de sus redes sociales, son testigos de que ella es muy disciplinada con sus rutinas de ejercicios en el gimnasio donde las pesas para piernas y glúteos no faltan.