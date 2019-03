Rawvana, la youtuber vegana, explica por qué come pescado

A raíz de las críticas que ha recibido la youtuber Rawvana, expuesta sin querer por la también youtuber Pautips ante un plato de pescado durante un viaje a Bali, la joven ha decidido hablar al respecto con sus seguidores en el que explica que, debido a condiciones serias de salud, hace dos meses tuvo que comenzar a comer alimentos de origen animal com huevos, pescado y carnes, pero en realidad, tenía problemas desde hace algunos años que se trató con distintos doctores que llegaban a la misma conclusión: comer alimentos de origen animal.

"Cada cuerpo es diferente y en etapas de nuestra vida y por causas diferentes, nuestro cuerpo va a a necesitar diferentes cosas, he aprendido a ser un poquito más abierta, a poner mi salud como prioridad y voy a seguir buscando maneras de sanarme, estoy abierta a aprender de cómo sanar mi cuerpo a través de una dieta basada en plantas y también estoy abierta a la posibilidad de agregar estos alimentos a mi dieta, que hasta ahorita me he sentido mejor, es lo único que tengo de evidencia”.

Dijo que entien de los sen timientos de enojo de sus seguidores y que piensen que les están mintiendo pues, durante varios años, han seguido su s recetas y también han generado admiración y motivación en ella. Relató que fue hace seis años cuando comenzó con la dieta crudivegana y posteriormente vegana, leyó y se preparó como health coach porque no había suficiente información . Todo iba a bien hasta que a finales de 2015 perdió su periodo menstrual.

“ Fui a hacerme estudios y evidentemente mis hormonas estaban toda desbalanceadas, no solamente eso, también otros nivel es de vitaminas y minerales estaban bajos, y yo nunca quería pensar que era la dieta, para mí que el probl ema fuera la dieta nunca fue la opción porque veía todos los beneficios, lo bien que me estaba sintiendo porque físicamente y energéticamente me sentía bien, era mu y raro, sabía que tenía qu e cuidar mi salud. Fue cuando comencé a cambiar mi dieta, a agregar más grasas, alimentos cocinados y meses después me regresó la regla y ese año, 2015 tu ve mi regla mu y irregular”.

A partir de eso acudió con distintos doctores y todos coincidieron en que tenía que agregar carnes, huevo y pescado a su alimentación, ella se molestaba porque también veía los resultados positivos, aunque los exámenes dijeran lo contrario. Luego volvió a perder su p eriodo menstrual , se revisó y de nuevo su s hormonas estaban desbalanceadas, pese a agregar más cosas a su dieta vegana.

“No estaba ovulando y de hecho todavía no estoy ovulando, estaban bajos mis niveles de hierro, estaba anémica y mi tiroides estaba baja”.

"Yo quería arreglar todo el tema de mis hormonas, para mí es muy importante saber que estoy ovulando, porque quiero en un momento tener hijos, una familia y cómo lo voy a hacer si no estoy ovulando, si quisiera tratar de traer un bebé en este momento no podría tenerlo, eso me da tristesa".

Sin embargo, los problemas continuaron, pues tuvo un hongo llamado cándida, su energía comenzó a bajar y tuvo otros síntomas que resultaron ser SIBO, un crecimiento de bacterias en el intestino. Le dieron dos opciones de curación, una de ellas incluía comer alimentos de origen animal y menos frutas y granos. La otra era sustituir sus tres comidas diarias por un polvo.

"Me dije a mi misma, entiendo que esta alimentación se ha vuelto todo para ti, tu identidad. Soy una persona que hablo públicamente sobre eso, muchas personas se han hecho veganas gracias a mí. Todas estas cosas pasaban por mi mente, pero al mismo tiempo me decía que quería esta sana, quiero estar bien y fue cuando me abrí a la opción de cambiar mi dieta. Un día me levanté y dije, hoy lo voy a hacer, tengo que experimentar, si no, me voy a quedar con el qué pasará por estar aferrada a una idea y no darme la opción de mejorar mi salud, , y cuando comencé este camino fue para sen tirme mejor y es exactamente lo que estoy haciendo en este momento. La razón por la que no había compartido esto con ustedes en ese momento porque necesitaba tiempo para mí, para sanarme, para sentirme bien, experimentar, comprobar y después compartirlo con ustedes. Después de tres semanas de llevar esta dieta”.

Sob re su canal, dijo, seguirá con sus experiencias y procesos. También se disculpó por la man era en la que la información llegó a sus seguidores, pues era alg o que sí iba a comentar pero una vez más asimilado el asunto, y con otros resultados.