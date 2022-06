Rebecca Jones desmiente que tenga cáncer otra vez: “Mi cuerpo ha sido súper noble”

A principio de esta semana, varios medios mexicanos, replicaron la noticia que el cáncer, nuevamente estaba atacando el cuerpo de la actriz mexicana, Rebecca Jones, sin embargo, ella misma puso fin a estos rumores.

Cerca de cumplir 5 años libre del agresivo cáncer de ovario, la actriz se encuentra centrada en sus proyectos laborales, entre los que destacan una telenovela con José Alberto El Güero Castro y gira teatral.

Jones, quien el 21 de mayo pasado cumplió los 65 años de edad, aseguró que: “Son datos completamente falsos, dicen que me dio otra vez en el ovario... cosa que está mal porque ovarios si tengo muchos pero ya no tantos, desde el principio me los quitaron... Eso es lo que más coraje me da, hay mucha gente padeciendo esto a niveles muy serios”, dijo al programa Hoy.

La exesposa del actor Alejandro Camacho, con quien compartió créditos en importantes telenovelas y estuvo casada por más de 20 años, enfatizó que: “Estoy perfectamente bien. Es triste malinformar al público, a muchas mujeres que están viendo en mí a un fortaleza, que Dios me ha favorecido para tener el carácter de enfrentar algo así y que es posible hacerlo”.

La actriz de telenovelas como Cuna de Lobos, El Maleficio, Imperio de Cristal, La Sonrisa del Diablo, Angélica, La Traición y, más recientemente, Señora Acero, La Casa de las Flores, Sr Ávila o Las Malcriadas, aseguró que, ahora que ha superado la muerte: “Al enfrentar la posibilidad de muerte me acercó a apreciar la vida cada segundo; a vivir con intensidad, porque la tenemos junto a la muerte todos, no nada más las personas con una enfermedad. La vida no la tenemos comprada y sinceramente, vivir mata”.

Como proyecto personal y como sobreviviente del cáncer de ovario, ahora quiere enfocarse en hacer conciencia en las mujeres la importancia del diagnóstico oportuno. “No hay que tenerles miedo a las revisiones, a ponerle atención a su cuerpo porque como todos los cáncer, si no se descubre a tiempo es mucho más difícil de controlar”, le expresó a Quién.

“Mi cuerpo ha sido súper noble, muy fuerte y le agradezco a Dios y a los doctores que he tenido, que ha aguantado y lo seguirá haciendo”, manifestó la reconocida actriz.

Jones hizo hincapié en que es importante dejar de lado los temores cuando se sospecha que algo no anda bien, porque toda mujer conoce bien su cuerpo. “Me he enfocado a que la mujer conozca su cuerpo y sepa reconocer algún malestar y que no lo deje para después, el chequeo, porque somos muy dadas a ver por otros, pero no por nosotras mismas”, expresó al estar consciente que tuvo suerte de salir bien librada del cáncer que la atacó.

“Es un cáncer muy peligroso, sí se lleva a la mitad de las mujeres, pero que también es cierto que si superas cinco años de haberlo tenido sobrevives, que yo estoy a punto de cumplirlos. No fue fácil, pero la verdad es que no me ha faltado el trabajo”, reflexionó la hija de hija de padre estadounidense y madre mexicana.