¿Reconciliación? Kim Kardashian se viste de novia junto a Kanye West

La socialité Kim Kardashian decidió apoyar de una forma bastante peculiar a su exmarido Kanye West, durante una de las presentaciones de Donda, el más reciente disco del rapero.

Vestida de novia, con un atuendo de Balenciaga Couture, Kardashian apareció en un evento donde West interpretaba la canción "No Child Left Behind". El singular y llamativo gesto, ocurrido en Chicago este jueves, despertó rumores de una posible reconciliación.

Kardashian caminó por el escenario con un vestido blanco y un velo que cubría su rostro, mientras la música tradicional de la boda sonaba en el lugar.

La protagonista de "Keeping Up with the Kardashians" ha estado presente en los tres eventos de presentación del disco y ha dejado claro que West siempre será familia para ella. En los dos eventos previos, realizados en Atlanta, incluso llegó acompañada de los cuatro hijos de la pareja.

Sin embargo, al parecer no hay marcha atrás en el divorcio, ya que según reporta TMZ la pareja sigue separada y solo se trató de un gesto de apoyo de parte de Kim hacia su exesposo.

Apoyo familiar

De acuerdo con el reporte, la celebridad tenía mucha ilusión de participar en el evento de una forma espectacular y Kanye estaría feliz con la sorprendente aparición.

En enero de este año, la pareja anunció que se separaba después de siete años de matrimonio y cuatro hijos en común: North, 8 años; Chicago, 3; Saint, 5 y Psalm, 2.

En el mismo evento de Chicago hubo otro par de polémicas participaciones. Por ejemplo estuvo presente el rapero DaBaby, quien está en medio de una controversia luego de varios comentarios homofóbicos, misóginos y serofóbicos realizados durante un concierto.

El otro invitado fue el rockero Marilyn Manson, quien ha estado envuelto en un torbellino luego de que varias mujeres lo acusaran de comportamiento sexual inapropiado y abuso físico, entre otros.

Esta es la tercera presentación de lanzamiento que realiza West, en el marco de su nueva producción, quien ha vendido más de 160 millones de copias en todo el mundo.

El disco lleva el nombre de la madre de West, quien falleció en 2007, producto de complicaciones de un procedimiento estético.

Asimismo, el músico solicitó recientemente cambiar su nombre para solo ser llamado Ye, sin segundo nombre ni apellido, lo cual tiene que ser aprobado por un juez.