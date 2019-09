¿Recuerda la canción "Color Esperanza"? Polémica por su autoría vuelve a surgir

Las discusiones alrededor de la autoría de "Color esperanza" no son nuevas, pero una reciente entrevista que Diego Torres tuvo con el diario catalán La Vanguardia volvió a encender la mecha. " Para mí haber hecho esa canción jamás fue una presión, sino una bendición. Yo estaría preocupado si no tuviera esa canción en el repertorio, no pienso en superar ese éxito", respondió Torres cuando el periodista Albert Doménech le preguntó por los casi 20 años del tema.

Una vez que tomó contacto con la publicación, Coti Sorokin, quien se encontraba en España, escribió en su cuenta de Instagram: "Say no more, Diego Torres. Si vos contás la verdad, se acaba esta polémica idiota que me da mucha pereza, y tengo cosas mucho más interesantes que hacer. Pero me obligás a responder, amigo. Estoy intentando ubicarte así hablamos. No lo consigo...", escribió en su cuenta de Instagram.

La repercusión de la nota y del nuevo entredicho que se generó llevó al autor de la entrevista a escribir un texto en primera persona al que define como un "ejercicio de autocrítica, pero también informativo que contextualice la historia de un éxito musical...". Allí cuenta que el encuentro con Torres se produjo el 21 de marzo y que la nota salió mucho tiempo después: el 31 de agosto. Y enmienda su error, ampliado por reflejarse en la bajada de la nota, en la que se puede leer: "El autor de 'Color esperanza' prepara...". Doménech se corrige: "Uno no tiene ningún inconveniente en entonar el mea culpa al percatarse, posteriormente, que el tema había sido escrito por Coti y el (sic) Cachorro López".

En la letra fría de la Sociedad Argentina de Autores y Compositores (Sadaic), Coti Sorokin y Diego Torres figuran como autores y compositores, y el productor de la canción, Cachorro López, como compositor. En diálogo con LA NACION, el reconocido productor de Julieta Venegas, Vicentico y exintegrante de Los Abuelos de la Nada dio su punto de vista. "El tema lo compusimos Coti y yo. Yo hice la música y Coti, la letra. En un momento alargamos el tema y ahí Diego le agregó un par de frases. Así que la letra es en un 90, 95 por ciento de Coti".

En aquel caótico y convulsionado 2001, cuando Diego Torres grabó la canción para su disco Un mundo diferente, Coti era un compositor muy poco conocido, que se ganaba la vida componiendo para otros (un año más tarde editaría su primer disco, Coti). Para Cachorro López, esto no tuvo ninguna incidencia a la hora de registrar la canción. "Son cuestiones flexibles que todo el mundo arregla a su manera. Tienen que ver con la mecánica del grupo de trabajo".

Pero, ¿cómo nació el tema? En una oportunidad, Coti comentó que la idea se le ocurrió mientras viajaba en colectivo. "Eso no lo sabía", cuenta Cachorro y agrega: "La canción tiene una génesis particular. Habíamos compuesto 'No me olvides' para el mismo álbum de Diego. Ese tema tenía un rango alto y en un momento Coti me dice: 'Qué te parece si esa canción la terminamos con este coro'. Y ahí me toca el estribillo de 'Color esperanza'. Después, cuando se extiende el tema, Diego suma su participación, que fue de dos líneas. De todos modos este tema nunca hubiera llegado adonde llegó sin la performance de Diego", concluye López.

Esta no es la primera vez que Coti Sorokin y Diego Torres se enfrentan por la icónica canción. En febrero de este año, Coti le reclamó a Torres por haberla interpretado en el Venezuela Aid Live, el evento que se hizo contra el régimen de Nicolás Maduro. "Como autor de 'Color esperanza' les digo que es una canción que solo está a disposición de la gente, no de políticos", escribió en Twitter. "Partidos políticos de todos lados y colores me han ofrecido cientos de miles de dólares para usar 'Color esperanza' en campañas. Nunca acepté, siempre me negué. Incluso en momentos que lo necesitaba mucho. La única vez que fue usada fue en Canarias, ilegalmente. Lo denuncié y la levantaron antes de llegar a juicio", sumó en ese entonces. De hecho, la única vez que él cedió los derechos de la canción fue por una causa noble: para la campaña por el cáncer de mama "Por ellas", de la Asociación Española contra el Cáncer y Cadena 100.

Frente al nuevo capítulo de esta vieja polémica alrededor de la exitosa "Color esperanza", Diego Torres escribió en sus redes sociales: " Ante el revuelo generado en el artículo aparecido en el medio español La Vanguardia, quiero dejar en claro que nunca me apropié de forma exclusiva de la autoría de la canción 'Color Esperanza'. Mi aporte a la letra fue reconocido por ambos autores y así compartimos entre los tres, Cachorro López, Coti y yo, la autoría de la canción". Para finalizar con la polémica, el cantante culminó su posteo en un tono conciliador: "Cachorro y Coti, celebremos tantas cosas buenas que le hemos provocado a tanta gente porque le debemos mucho a esta canción".

Consultados por LA NACION, desde el entorno de ambos músicos se aseguró que ni Coti Sorokin ni Diego Torres van a realizar más declaraciones por el momento. Coti llegó este martes a Buenos Aires y atraviesa un estado gripal.