Recuerdan en pueblo natal a Juan Rulfo en vísperas de su centenario

La figura del escritor Juan Rulfo fue recordada hoy, por el trigésimo primer aniversario de su muerte, en el poblado mexicano de Sayula, estado de Jalisco, en un esfuerzo por mantener vivo su legado en la localidad que lo inspiró y en la que nació hace un siglo.Con un arreglo floral y la lectura de sus cuentos, los habitantes conmemoraron al autor de "El llano en llamas" (1953), dando así el pistoletazo de salida a un sinfín de actos para fortalecer la figura de este artista en la localidad en la que nació un mayo de hace casi 100 años.Para los siguientes meses, las autoridades del municipio pretenden festejar el centenario del natalicio de Rulfo (Sayula, Jalisco, 16 de mayo de 1917 - Ciudad de México, 7 de enero de 1986) en conjunto con otros municipios y la secretaría de cultura federal.La intención es "rescatar" la importancia pilar del escritor tanto en Sayula como para la cultura de México, dijo Jorge Campos, alcalde de este pequeño poblado al sur del occidental estado de Jalisco."Es momento de que nos demos la tarea de recobrar o iniciar el rescate de lo que nunca debimos haber perdido, y una fecha adecuada es este 7 de enero y el aniversario luctuoso", expresó el presidente municipal.Los festejos por el centenario del natalicio de Rulfo que se realizarán en los municipios de Sayula, San Gabriel y Tuxcacuesco, incluyen la construcción de espacios culturales, así como una cartera de actividades artísticas que serán definidas a finales de enero.Además, se creará la ruta turística cultural "El realismo mágico de Juan", que llevará a los visitantes a diferentes sitios de los tres municipios para conocer la riqueza histórica, patrimonial y natural de la zona que inspiró a Rulfo para recrear los escenarios y personajes de su obra.Y es que Rulfo retomó fragmentos de su vida en este rincón de Jalisco y la transfiguró en los cuentos de "El llano en llamas" (1953) y la novela "Pedro Páramo" (1955), considerada su obra cumbre.En estos pueblos el apellido Rulfo es aún conocido, pues algunos familiares del escritor viven aquí, pero su obra es poco conocida y leída, afirma el viejo cronista de Sayula Federico Munguía."(Se conoce) poco, si acaso un poco (más) en San Gabriel, porque de vez en cuando volvía, pero la actuación de Juan Rulfo aquí en la región fue muy poca", explicó a EFE, tajante, este periodista local con más de 70 años de experiencia.En contraposición, cada año cientos de turistas vienen a esta región buscando lo rastros de la infancia de Rulfo, interesados por ver con sus propios ojos los paisajes lúgubres y silenciosos que inspiraron sus cuentos.Las autoridades educativas y culturales han comenzado a fomentar la lectura de sus libros y el estudio de su vida.Guillermo Jiménez Serratos, estudiante de la escuela preparatoria técnica municipal que lleva el nombre de Rulfo, recita de memoria y con vigor los fragmentos del relato "No oyes ladrar a los perros".La literatura rulfiana "te atrapa, es algo distinto a todo lo demás", dice a EFE el joven de 16 años, quien se dice admirador del llamado "realismo mágico".Acepta que sus compañeros y amigos no se interesan en Rulfo pues están preocupados en "otras cosas que no importan".Afirma que leer sus cuentos es importante porque "aumenta tu visión, abre tu mente y te hace una persona más culta".Juan Rulfo es considerado uno de los grandes escritores de Latinoamérica del siglo XX, formó parte de la generación del 52 en México y fue merecedor del premio Príncipe de Asturias de las Letras en 1983.