¿Recuerdas a la niña más bella del mundo? Así luce actualmente de 17 años de edad

Thylane Blondeau tenía 4 años de edad cuando fue considerada “La niña más bella del mundo” luego de participar en una pasarela del diseñador francés Jean-Paul Gaultier.

La joven modelo francesa nació el 5 de abril del 2001 en la ciudad Aix en Provenza, Francia. Actualmente tiene 17 años.

Es la embajadora internacional de la marca L'Oréal Paris, siendo la L'Orealista más joven.

Ha vestido prendas de exclusivas marcas, como Dolce & Gabbana, además que ha protagonizado las revistas de Vogue y Cosmopolitan.

Thylane Blondeau también es diseñadora y empresaria: Heaven May es la línea de ropa que lanzó, misma enfocada en prendas deportivas y casuales para un mercado joven.

La joven es hija del ex futbolista francés Patrick Blondeau y la diseñadora de moda Veronika Loubry, por lo que no son pocos quienes han considerado que su llegada al mundo de la moda no es demasiado descabellada al haber crecido en ese entorno.

Además del modelaje, Thylane también ha incursionado en el cine cuando era más joven al formar parte del elenco de “Belle y Sebastian: La aventura continúa”, largometraje francés estrenado en 2015 y secuela de otra cinta que data de 2013.

En 2017, formó parte de "Thylane", un corto sobre ella misma.