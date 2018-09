¿Recuerdas al cantante Marcelo Cezán? Así fue como tocó fondo con las drogas y luego se rehabilitó

Seguro que muchas personas recuerdan a Marcelo Cezán como un artista que marcó una generación con su hit "Toma tu tiempo y sueña".

El cantante colombiano se convirtió en un ídolo de muchos jóvenes en la década de los noventas alcanzar el estrellato con esta canción. Eso le permitió dejar atrás su estudios de odontología y su sueño de convertirse en futbolista profesional.

Rápidamente y sin darse cuenta, Cezán subió como la espuma y se posicionó como una figura reconocida en Colombia y gran parte de Latinoamérica.

Su éxito incluso le ayudó también a ganar papeles protagónicos en telenovelas mexicanas como "Acapulco, cuerpo y alma" (1995) y "Anita, no te rajes" (2005).

Sin embargo, su carrera dio un giro inesperado en 2010, cuando el abuso de las drogas, el despilfarro del dinero y exceso de rumba que había vivido hasta entonces lo hicieron recapacitar sobre que debía buscar ayuda para salir de ese círculo vicioso.

"La mañana del 24 de diciembre de 2010, donde ya yo me levanté con conciencia y con la absoluta certeza de que había tocado fondo... en todos los sentidos: a nivel físico, a nivel espiritual, a nivel familiar, a nivel de pareja, a nivel económico y a nivel profesional. Inclusive, escuchaba cuando yo iba a un evento: 'Marcelo está quemado'", contó el actor y cantante.

Cezán define ese momento como "su mañana oscura", ya que por su cabeza pasaron muchos pensamientos negativos.

"Le dije a mi madre, que es paz descanse: 'mamá, estoy que tiro la toalla'. Ella me preguntó: '¿cómo así? ¿Qué me estás diciendo?' Le dije que esto me quedó grande, la vida me quedó grande", reveló el cantante colombiano.

Para superar ese etapa gris, Cezán sostuvo que buscó varios medios para superarla, pero aun así no conseguía dejarla atrás. Fue hasta cuando conoció a una amiga que era psicóloga y profesaba la religión cristiana, quien conociendo su situación, lo invitó a congregarse en una iglesia.

El artista se dio cuenta entonces que necesitaba dejarse guiar para recobrar su fortaleza interior y tratar de darle un nuevo sentido a su vida. "Pero esto es un proceso, es de apoco, no podemos solos y salí, salí... a mi manera", contó.

Casado con una salvadoreño-colombiana

Marcelo, actualmente, se encuentra casado con la salvadoreño-colombiana Michelle Gutty, quien fue por varios años presentadora del programa matutino "Viva la Mañana", de Telecorporación Salvadoreña (TCS). La pareja ya tiene un hijo y está cada desde 2017, luego de que Gutty dejara el programa para mudarse a Colombia.