Red Hot Chili Peppers anuncia retorno de John Frusciante

Red Hot Chili Peppers ha anunciado a través de sus redes la reincorporación a sus filas de su guitarrista más emblemático, John Frusciante, cuando pasan 11 años de su salida de la banda.

En el comunicado colgado en su perfil oficial de Instagram, se comunica asimismo la salida del músico que lo reemplazó, Josh Klinghoffer.

"Estamos profundamente agradecidos por este tiempo con él y por el inconmesurable talento que ha compartido con nosotros", señala el escrito.

La vuelta de Frusciante marcará su tercera etapa con los Red Hot Chili Peppers, tras los períodos compartidos entre 1988 y 1992, en sustitución del fallecido Hillel Slovak, y entre 1998 y 2008.

Considerado uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos por la revista Rolling Stone, entonces achacó su marcha a que el grupo se encontraba en un parón indefinido y a la divergencia de sus respectivos intereses musicales.

Con sus manos a la guitarra, la banda superventas grabó discos míticos como "Mothers Milk" (1989), "Blood Sugar Sex Magik" (1991), "Californication" (1999), "By the Way" (2002) y "Stadium Arcadium" (2006).

Posteriormente grabó un buen número de álbumes en solitario como "The Empyrean" (2009) y solo se reunió brevemente en 2016 con sus excompañeros Anthony Kiedis y Flea impulsado por un concierto solidario.

Su retorno al grupo coincidirá con una nueva gira de RHCP en 2020 que les llevará en verano a Europa, con pocas fechas aún confirmadas como la de Florencia (Italia) el 13 de junio o Landgraaf (Países Bajos) el 19 de junio.

John Anthony Frusciante nació en Queens, Nueva York el 5 de marzo de 1970. Su padre, John Frusciante, era pianista y juez, y su madre, Gail, era una cantante que dejó su carrera para convertirse en ama de casa. Frusciante tiene ascendencia italiana por parte paterna; su bisabuelo, Generoso Frusciante, era originario de Benevento.? La familia Frusciante se trasladó a Tucson, Arizona, y posteriormente a Florida. Al separarse sus padres se mudó con su madre a Santa Mónica, California.