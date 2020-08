Reeditan "Hybrid Theory"

El disco de rock de mayor éxito comercial de este siglo y primer trabajo en la carrera de la banda estadounidense Linkin Park, "Hybrid Theory", será reeditado con abundante material nuevo el próximo 9 de octubre, al cumplirse 20 años de su lanzamiento.

Tras el sencillo inédito "She Couldnt", publicado el pasado día 13 de agosto, Warner Music ha anticipado hoy, lunes, que esta reedición se realizará mediante cuatro ediciones diferentes. La más completa será la caja "superdeluxe", que incluirá 5 CDs: el disco original, el álbum de remezclas "Reanimation", otro con 12 canciones inéditas de la época, el "LPU Rarities" con 18 canciones que solo habían circulado a través del club de fans Linkin Park Underground (LPU) y, finalmente, 12 maquetas inéditas entre las cuales se incluye "She Couldnt". Además, se suman 3 DVDs con los conciertos "Frat Party at the Pankake Festival", "Projekt Revolution" (inédito del 2002).