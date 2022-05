Regina Blandón rompe el silencio: "Mi papá casi mata al que abusó de mí"

La actriz Regina Blandón se ha caracterizado por ser una de las principales figuras que apoyan el movimiento feminista y no es raro verla compartir mensajes a favor del aborto o en contra de la violencia que viven las mujeres a través de sus redes sociales.

Pese a que ha sido muy criticada por mostrar tan abiertamente sus ideologías, Blandón es tajante al asegurar que lo más indispensable para su género es hablar sobre lo que viven, dejar de minimizar cualquier tipo de agresión, por ello, ahora decidió romper el silencio sobre el abuso sexual que vivió cuando era niña, alrededor de 6 o 7 años.

En una reciente entrevista para el programa de YouTube de la cantante Isabel Lascuraín, la actriz reveló que su agresor era un sujeto que trabajaba para su familia y que por las noches se metía a su cuarto, sin importar si estaba o no sola.

“Yo ni siquiera lo dije, fue un abuso de un señor que trabajaba con nosotros en la casa de Acapulco de mis abuelos, llevaba años y años (trabajando allí), estaba casado con la cocinera de la casa y se metía a mi cuarto en las noches, a veces estaba dormido mi hermano en la cama de junto y no lo tenía ni presente hasta hace un poco”, contó.

Blandón también explicó que todo paró cuando le contó la situación a uno de sus primos y éste se lo informó al padre de la actriz; sin embargo las cosas pudieron terminar en tragedia, ya que, como cualquier padre lo habría hecho, el actor Roberto Blandón enfureció a tal grado que por poco termina atacando al hombre.

“Yo le conté a mi primo Gonzalo y él fue a decirle a mis papás. Mi papá estuvo a punto de matar al cabrón y mi mamá le dijo que no, si no él iba a ir a la cárcel. Fui al psicólogo muchos años y ya no hablamos de eso, hasta que vi que sacarlo ayuda y exorciza”, compartió a Lascurain.

Aunque para ella esta experiencia ha quedado en su pasado, Regina lamentó que para muchas mujeres es algo que sigue ocurriendo, incluso en su círculo más cercano, ya que se ha enterado de casos similiares en conversaciones con varias de sus amigas, y que esto es sin duda, un lamentable “reflejo de México”.

“Siempre creo que lo que nos ha enseñado el machismo es que a minimizar lo que nos pasa a las mujeres, siempre somos la histérica, la loca, estás exagerando”, agregó

Además, dijo que compromiso para apoya a otras mujeres es genuino, inclcuso que algunas de sus seguidoras la han contactado a través de sus redes sociales buscando clínicas para abortar de manera segura o instituciones que las apoyen en situaciones de violencia, pero si hay algún consejo que pueda ofrecerles es simpre romper el silencio.