Regresan con nueva propuesta musical

La agrupación estadounidense de pop New Kids on the Block estrenó recientemente su nueva canción “One More Night” en el programa de televisión The Late Late Show with James Corden.La nueva propuesta llega después de cuatro años en los que los integrantes de la banda no habían sacado otra canción. El sencillo forma parte del EP “Thankful”, con el que la banda planea realizar una gira de promoción (The Total Package) en varias partes de Estados Unidos.La banda también compartió la noticia por medio de su cuenta de Twitter, en la que invitaron a todos sus fans a comprar la canción.Actualmente la agrupación está integrada por Jordan Knight, Joey McIntyre, Jonathan Knight, Danny Wood y Donnie Wahlberg.