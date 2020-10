“Regresaré a ser la mujer de los gatos”, con este mensaje confundió Adele a sus fans

Adele vive un buen momento, al parecer se encuentra soltera y feliz, y tal parece que con ganas de regresar a los escenarios hasta el 2021, así lo anunció en sus redes sociales, por lo que sus fans están doblemente confundidos.

El fin de semana se presentó como invitada en el programa "Saturday Night Live", donde mostró su faceta cómica y sus fans incrementaron sus esperanzas de que antes de que finalice el 2020, la británica presentará nueva música.

Adele, ganadora de 15 premios Grammy, llevaba sin protagonizar una aparición televisiva de alto nivel desde el año 2016.

uipo y deseó que Estados Unidos tuviera una buena jornada electoral, de paso dejó sus mejores deseos de Halloween y dejó claro que está feliz con su soltería.

"¡La pasé de maravilla en SNL! Gracias al elenco, equipo, escritores y productores más maravillosos. Qué grupo tan sublime de personas eres. ¡Gracias Lorne por creer en mí! ¡Lindsay mi hermana de por vida, Maya mi comedia y mamá heroína! ¡Además de las audiencias so up for it tanto en el ensayo general como en el show en vivo! ¡Lo hice por el placer de hacerlo y espero que tú también lo hayas disfrutado! Buena suerte con la elección América te quiero mucho. Cuídense unos a otros y sean tranquilos con ustedes mismos. ¡Feliz Halloween! ¡Regresaré a mi cueva para ser mujer (soltera) de los gatos que soy! Paz y hasta el próximo año!", se lee.

Las seguidores de la intérprete se preguntan si entonces no habrá nueva música este año y habrá que esperar hasta 2021 para que llegue el relevo del aclamado "25", publicado en 2015.

Otros se cuestionan sobre el estado civil de Adele, pues cada vez son más fuertes las versiones de que mantiene una relación amorosa con el rapero Spekta, así lo dio a conocer a People una fuente cercana a la pareja.

"Ellos frecuentan mismos círculos en Londres, y ella se está divirtiendo”.

Desde octubre del año pasado, The Sun informó de la cercanía de ambos cantantes.

“Adele y Skepta han estado cerca el uno del otro después de que ambos rompieran sus relaciones. Han creado un vínculo cercano y definitivamente hay una relación especial”. "Están pasando cada vez más tiempo juntos y definitivamente hay una conexión especial” .