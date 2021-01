Regresaría a nueva secuela de Harry Potter

Rupert Grint, quien dio vida a Ron Weasley, en la saga de Harry Potter, alegró a los fanáticos después de asegurar que está abierto a regresar a más secuelas del famoso mago.

El actor de 32 años, conversó con ComincBook.com, donde aseguró que ser parte de esas películas tuvo un papel importante en su vida. "No lo sé. Quiero decir, nunca digas nunca. Nunca diría, ‘Absolutamente no’... Fue una gran parte de mi vida y me gusta mucho ese personaje y sus historias. Así que sí, quiero decir, estaría dispuesto a hacerlo en el momento adecuado. No sé qué capacidad tendría , pero sí, ya veremos", expresó.