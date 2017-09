Reik conquistó a El Salvador

Reik, el trio mexicano conformado por Jesús Alberto Navarro Rosas, vocalista; Julio Ramirez, guitarra acústica; y Gilberto "Bibi" Marín Espinoza, guitarra eléctrica, deleitaron al público la noche del viernes en el Anfiteatro de Cifco.



"We Only Have Tonight" fue el detonante para que cientos de salvadoreñas corearan los éxitos del quinto álbum 'Des/Amor, canciones que experimentan con géneros como el reggae, folk y urbano. “¿Qué Gano Olvidándote?”, “De rodillas” y “Vámonos Lejos” fueron algunas de ellas.



"Siempre es para nosotros un gusto poder compartir música con ustedes desde la primera vez que estuvimos acá", dijo el vocalista de Reik.



Los cantantes realizaron la dinámica ‘Love Army México’ que consistió en una donación de $50 destinado a los afectados en México, tras el sismo de 7.1 grados Richter que se registró el pasado martes 19 de septiembre. Las salvadoreñas que se solidarizaron tuvieron acceso a tomarse una fotografía con el trío.



Reik visitó El Salvador por primera vez en 2005, en un concierto benéfico en el anfiteatro de CIFCO. En esa oportunidad se presentaron luego de su lanzamiento de su disco homónimo interpretando éxitos como “Levemente”, “Ahora sin ti” y “Yo quisiera”.