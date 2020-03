Reik, una velada inolvidable

El trío mexicano Reik (Jesús, Julio y Bibi) es uno de los favoritos del público salvadoreño. El sábado, en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO), quedó demostrado a todas luces.

La gente abarrotó el lugar para disfrutar de su música: gritarla a todo dar, ovacionar a los músicos de pie y vivir una experiencia realmente inolvidable, como se titula una de sus canciones.

Jesús Navarro, vocalista de Reik.



Jesús Navarro, vocalista de Reik.

La gira "En cambio" hizo regresar a Reik a El Salvador, después de tres años de su último show y otra vez, fue para agradecer que en el país se les ame y siga tanto como en sus inicios.

"El Salvador fue el primer país que nos recibió. La primera vez que tocamos fuera de México fue aquí y siempre que regresamos a este lugar, el sentimiento es grande", reconoció Jesús Navarro.

El espectáculo inició a las 9:40 de la noche con la canción "Qué vida la mía", sencillo que se desprendió en 2005, del álbum "Reik".

El tema, tan reconocido como nostálgico, fue una inyección en el ánimo de los fans, que de inmediato se pusieron sobre sus pies y en adelante, vivieron así toda la velada, bailando y recordando.

Entregados. Julio, Jesús y Bibi dieron todo en el escenario: en interpretación, baile y show.

"Voy a olvidarte" y después "Qué gano olvidándote" (ambas de 2016) completaron la bravía introducción del trío.

"Estamos muy contentos de seguir haciendo música para ustedes. Esperamos que disfruten de este show lleno de música nueva", comentó Jesús.

"En cambio" es un espectáculo diferente a cualquier otro en la historia de la banda. Su imponente multimedia combina perfecto con la energía de los músicos, quienes brindaron un recital con baladas, pop y, urbano en un repaso por su discografía y recientes sencillos.

"Gracias por venir, es un placer traer música nueva hasta aquí", apuntó Bibi Marín.

Feliz. La gente disfrutó del concierto en todo momento y volvió satisfecha a casa.

Electrizante

"Tu mirada", "Niña", "Peligro", "Noviembre sin ti", "Fui", "Inolvidable" "Ya me enteré/duele/que gano olvidándote" llegaron en ráfaga en el "setlist".

Se fueron las luces y el trío se juntó en el centro del escenario para ofrecer un miniset acústico con las interpretaciones de "Creo en ti" y "Vuelve".

Hasta entonces, de no ser por esos vaivenes entre la calma y la alegría que la música y el ritmo proporcionan a los intérpretes y el públicos, la banda se presentó sin rienda.

"¿Vamos por más música o qué?", preguntó Julio Ramírez a la gente. "Faltan varias canciones que ya teníamos anotadas...", agregó.

La fiesta continuó con "Tu mirada", "Un año", "Sabes", "Yo quisiera", "Ráptame", "Eres tú", "Un amor de verdad", "Aleluya", "Indeciso", "Amigos con derecho" y "Me niego", con la que cerraron la velada.

Un enorme "Gracias" se reflejó en la pantalla y el trío se juntó en el centro con la bandera de El Salvador para despedirse en un mar de aplausos y vítores de un público que volvió a casa lleno de satisfacción.

Kevin Calderón, Telonero de la noche, fue bien recibido por los fans de Reik. el originario de Santa Ana compartió su música original y unos covers de artistas urbanos.

Lo que se viene

