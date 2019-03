Rendidos a "The Dark Side of the Moon"

El viernes en la noche fue especial en Salamanca Eventos, gracias a las grandiosas mezclas de música rock de los DJ de Hi Fi Soundsystem y las interpretaciones de la banda Ecos durante el tributo a "The Dark Side of the Moon", el disco más vendido en la historia de Pink Floyd.

Bajo un cielo estrellado, rodeados de naturaleza y proyecciones en pantalla con tecnología de punta, la música hizo su aparición a través de los tornamesas de Hi Fi Soundsystem, donde los dos coleccionistas de discos de vinilo Gerson Víchez y Yasser Pérez mezclaron los éxitos de bandas contemporáneas a la agasajada de la noche, Pink Floyd.

Como lo habían anticipado, con una calidad inigualable, un sonido fiel y una habilidad maestra, los DJ deleitaron a la gente presente con canciones de The Rolling Stone, The Beatles, Queen, Deep Purple y otros.

El reloj avanzó hasta que aparecieron en escena los chicos de Ecos, con una deliciosa antesala de los títulos más sonados de Pink Floyd, y luego se rindieron por completo a la interpretación, una a una, de las 10 canciones de "The Dark Side of the Moon".