René Barrera Gurú de la moda

Para muchos un "gurú" de la moda aunque él no lo considera así, René Barrera es un productor de diferentes eventos de moda incluido el Mercedes-Benz Fashion Week.

Con las puertas abiertas a sus 22 años para salir del país siendo estudiante de periodismo y diseño René se aventura y se va a vivir a Venezuela. "Sí, fue digamos que mi época de gloria, trabajé con E! Entertainment Television y grupo HBO; Entertainment me metió más en el mundo del espectáculo y HBO en el de los reportajes, lo disfruté muchísimo pero, fue muy difícil también", expresó ya que detalló que: "Era el ‘gato del gato’, hacía de todo, fui como Andy, el personaje que sale en ‘El Diablo se viste a la moda’. Le hacía todo a mi jefe; literalmente me levantaba a las 4 de la mañana para llevarle el guión a su cuarto de hotel y las 5 de la mañana su café. Viví en un hotel todo el tiempo que estuve en Venezuela. Si algo debo confesar es que yo le escupía el café a mi jefe (ríe) ¡Lo siento, Tony, si ves esto! Gracias a esto, él me empezó a tomar como su mano derecha y me ayudó a crecer en aprendizaje", dijo Barrera.

A pesar que era el sueño que tenía, este no fue como él se lo esperaba, viajando por muchos países de América Latina su travesía se volvió una pesadilla. "Era el trabajo que yo quería más no me imaginé que iba a ser así. No todo llega con pétalos de rosa! Mi sueño de trabajo se volvió una tortura, viajé donde quise pero eso no significó que conociera los lugares, solo estaba metido en la producción y luego me iba. En esto no dormís, no comés bien. Llegó un momento en que me cuestione el ¿por qué? o si lo estaba haciendo bien… pero, todo esto hizo que Rene Barrera llegara a ser quien es ahora", expresó con orgullo.

Diferentes motivos lo hicieron regresar a El Salvador y dar un giro a su vida donde asegura nada fue fácil a pesar de su amplia experiencia laboral. "Regresé por la situación política que me hizo salir de Venezuela, ya no era seguro para mí, habían muchos atentados. Venía con un portafolio con el que me sentía ‘la mata donde se rasca el tigre’. Voy a una entrevista de trabajo en una agencia, por supuesto yo con mi ropa negra... ¡Soy un poco gótico por si no lo han notado! Mi cita era a las 10:00 am, llegué con todo listo y seguro que me darían trabajo. Me senté en la sala de espera y solo veía pasar el tiempo… a las dos horas y media después le pregunté a la secretaria y me dice: ‘lo siento, no lo van a recibir… no da el perfil para este trabajo’ y todo por ser alguien con un aspecto gótico", recordó.

Esto, aseguró René fue como un golpe al rostro. "Yo nunca fui normal… Siempre fui ‘raro’. Me iba a comprar ropa hippie en mis tiempos de universidad y literalmente me colgaba una tortilla tostada en el cuello y hasta que se llenaba de hongos la botaba… Me eché azul de metileno un tiempo en el cabello, lo que hacia que mi cara estuviera manchada de azul… hasta me decían ‘pitufo’ pero, siempre me he aceptado como soy y eso me ayudó", detalló.

Al cuestionarlo sobre cómo nació su proyecto Fashionlifela, René no escatimó en detallar cómo sucedió. "Tenía una amiga en Guatemala que tenía una revista llamada Guatefashion.com y me dijo ‘Hagamos una revista en El Salvador’, le dije que sí y fue que nació el nombre. Ella sugirió ‘Sivar Fashion’, pero yo dije ¡pensemos en grande! y pensé en Latinoamérica, de ahí el ‘la’ siempre piensan que es de LA de los Ángeles", recalcó.

Como era de esperar, el proyecto se puso en marcha. "Comencé a invertir mi dinero ahorrado en el proyecto y al poco tiempo Fashiolifela estaba posicionado como la única revista que mostraba cosas diferentes e irreverentes, comenzamos a generar ruido en los medios de comunicación y las marcas comenzaron a acercarse, así fue que crecimos", reconoció Barrera.

Trabajo artesanal

Desde que comenzó su proyecto, Barrera explicó que una de sus visiones siempre fue apoyar a emprendedores y artesanos que no han contado con las plataformas adecuadas para exponer su arte. Ahora ayuda a personas de diferente pueblos del país a mejorar su trabajo, decisión que le trajo muchas críticas, pero aseguró ha valido la pena. Ahora su sueño es llegar a lo más alto.

"Tengo un mensaje para todos, creo que el dinero no es más que solo un recurso, tu puedes hacer lo que quieras, hay muchos momentos difíciles pero cree en ti, cree en El Salvador y estoy seguro que saldrás adelante", aconsejó.

En las redes

