Renée Zellweger y su impactante transformación para convertirse en la asesina Pam Hupp

Renée Zellweger se convierte en una asesina en The Thing About Pam y no solo eso sino que se somete a una transformación física, que requiere el papel, que ha sorprendido a muchos. NBC ya dejó ver las primeras imágenes y el trailer de la serie policial inspirada en el asesinato de Betsy Faria, en 2011.

Zellweger, quien encarna a la asesina Pam Hupp, vuelve al ruedo luego de ganar el Oscar a mejor actriz por su papel en Judy y sigue a otras grandes de Hollywood en esto de sumergirse en el mundo de la televisión en una serie que la tiene entre sus protagonistas. Antes había protagonizado What/If, en 2019 (Netflix). The Thing About Pam se basa en el brutal crimen que desencadenó una cadena de eventos que expusieron un plan diabólico que involucró a una madre de Misuri, Pam Hupp. La historia apareció en varios episodios de Dateline y fue el tema central del podcast inaugural sobre crímenes reales Dateline NBC.

“Fue más o menos de pies a cabeza. Eran las prótesis, era un traje [acolchado], era la elección de la ropa, era la rapidez en su paso a paso, su forma de andar”, dijo Zellweger a Vanity Fair sobre su transformación. “Todas esas cosas fueron realmente importantes porque todos esos fragmentos son los que construyen a la persona sobre la que proyectamos nuestras propias conclusiones y presunciones”.

Foto/La Nación

La showrunner Jenny Klein agregó: “Ver a Renée como Pam por primera vez fue totalmente surrealista. Había estudiado tantas horas a Pam, la persona real, en videos de vigilancia policial y luego aquí estaba ella caminando en el escenario frente a mí. Y no fue solo la transformación física, fue la forma en que Pam se comporta, su pie caído, sus modales, sus olfateos e incluso la forma en que a menudo habla con las manos. Fue completamente alucinante porque no vi a Renée, vi a Pam. Y eso también fue un poco aterrador”.

Junto a Zellweger, en The Thing About Pam, que se estrena el 8 de marzo en los Estados Unidos, trabajan Katy Mixon, como la víctima Betsy Faria; Josh Duhamel, como el abogado defensor Joel Schwartz, y Judy Greer, como la fiscal Leah Askey.

El traje de Renée y la gordofobia

Meses atrás en las redes sociales comenzaron a circular imágenes de Zellweger como Pam. Sin embargo, la actriz no fue noticia por los detalles de la ficción, sino por vestir un traje especial para simular sobrepeso.

Este tipo de traje ya generó controversia en el pasado entre algunas estrellas de Hollywood, incluidas Gwyneth Paltrow y Sarah Paulson, quienes confesaron haberse arrepentido de usarlo por considerar que promueve la gordofobia, según cita el Daily Mail. Quienes apuntan contra las producciones que eligen este tipo de artificios señalan que pierden la oportunidad de contratar a actrices plus-size para esos roles, lo que llevaría a una mayor inclusión.

Foto/La Nación

Paltrow fue vista con este relleno en la película Amor ciego (2001). Tras su experiencia, tildó de “desastrosa” la decisión y sostuvo que se sintió “humillada” cuando tuvo que usarlo en público. Por su parte, en agosto pasado, Paulson respondió a las críticas en una entrevista en Los Angeles Times. “Hay mucha polémica en torno a los actores y los ‘trajes de gordos’, y creo que esa controversia es real”, dijo. “Creo que la gordofobia es real y fingir lo contrario causa más daño”, aseveró la actriz que interpreta a Linda Tripp, una empleada de la Casa Blanca, en la serie Impeachment: American Crime Story.

Entre las imágenes que circularon en medios norteamericanos y en las redes sociales, se puede ver a Zellweger con el abultado traje cubierto por una blusa de color rojo, jeans y botas blancas de nieve. Además, parece llevar una prótesis nasal para asemejarse aún más al rostro de Hupp.

Foto/La Nación Lo cierto es que la actriz se ha sometido a impactantes transformaciones para sus papeles a lo largo de los años, como fue el caso de El diario de Bridget Jones, saga para la que tuvo subir de peso en dos oportunidades, o el de Judy, la biopic sobre la vida de Judy Garland, que llegó a los cines a finales de 2019. En este último film se la vio muy delgada, con un color de cabello oscuro y corto. Después de este papel reveló que se mantuvo lejos de los sets durante un año entero porque sufría una depresión severa. “No me estaba cuidando, necesitaba parar”, aseguró la actriz.