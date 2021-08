"Reos" y su pasión por las letras improvisadas

Kevin Alejandro Domínguez Guzmán, mejor conocido en la cultura urbana como "Reos", es un joven que a sus 21 años de edad ha destacado en el mundo del Freestyle y el rap, llegando a grabar sus propias canciones e incluso a representar a El Salvador a nivel internacional. En una entrevista con LA PRENSA GRÁFICA nos contó cómo llegó al mundo de las letras improvisadas y las acaloradas batallas.

El origen de su pasión por las letras improvisadas fue inculcada por un compañero de clase cuando estaban en sexto grado, esa persona fue quien lo instruyó y le mostró qué era el grafiti, el hip hop, y posteriormente el Freestyle.

"Estábamos como en sexto grado con un amigo que me metió en todo esto del hip hop y cosas urbanas. Una vez él me dijo ‘mira conoces el grafiti’, le contesté que no y me explicó que el grafiti es una forma de hacer arte con letras, dibujos y comenzamos a hacer cositas en 2012", recordó Guzmán mientras una sonrisa se dibujaba en su rostro, como si estuviera reviviendo esos momentos escolares.

Ese primer acercamiento lo mantuvo ocupado durante todo el 2013 y un año después fue iniciado en el mundo de las rimas improvisadas, algo que también desconocía, pero de inmediato lo atrapó y lo condujo por un camino del que se siente orgulloso.

Batallas por venir Armagedon Battles Internacional septiembre, Honduras La SextaFree noviembre, Guatemala.

"En el 2014 me dijo que había algo que se llamaba Freestyle que era como inventar rimas al momento, que podía rapear sobre cualquier cosa que yo quisiera, entonces desde ese año fue que yo comencé a practicar Freestyle y en el 2015 entré a las batallas", dijo Reos a LA PRENSA GRÁFICA.

Solamente dos años después su talento lo había catapultado a competir nacionalmente logrando salir victorioso de esa batalla que le mereció representar a El Salvador a nivel internacional, oportunidad que se le abrió en el 2018 cuando se dirigió hasta Argentina en donde se encontró con 16 competidores más de todo Latinoamérica quienes buscaban coronarse como el mejor de la región en el Freestyle.

Además, ha tenido diversidad de oportunidades de presentarse fuera del territorio nacional en diferentes festivales: "Armagedón Battles Internacional", en San Pedro Sula, Honduras, en el año 2018; "A Cara de Perro Zoo Internacional", Buenos Aires, Argentina en 2019; y "Reyes de Centro América 2vs2 Internacional", Guatemala 2020.

"Me fui a Argentina en mayo del 2019 y viniendo de ese país fue que comencé a tomarme más enserio todo esto porque empecé a sacar música", dijo el artista quien relató que el primer tema que lanzó se tituló "GPA", que habla sobre "todo San Salvador, lo que representa la calle, salir un día en la noche", contó.

Para el artista, ese primer acercamiento con la música significó un gran logro, aseguró que el tema "se movió bastante bien" y en su primera noche de estreno llegó a mil reproducciones, y ahora "casi un año y medio después tiene casi las 30 mil reproducciones", dijo con orgullo el artista salvadoreño.

Además cuenta con otros cuatro temas: "Knowledge", "Alejandro Mágnum", "Phantom of the Paradise", y "Alemania 2006", los cuales formarán parte del EP que planea lanzar este mismo año: "De lo under a lo hondo", que actualmente está trabajando con su productor y manager. Todas sus canciones pasan de las 12 mil reproducciones en las plataformas de YouTube.

La pandemia impulsó la carrera musical de Reos, quien al no tener espacios en donde batallar debido a las restricciones sanitarias se refugió en este nuevo ámbito de su vida, que ahora es a lo que más tiempo ha dedicado de sus aficiones.

"Fue como evolucionar, saqué la música en el momento preciso en el que la gente se quedó encerrada", comentó Reos, y cree que el éxito de sus temas se debió, en ese momento, a que las personas tenían más tiempo libre.

Para los próximos meses tiene planeado regresar al "Armagedon Battles Internacional", en Honduras a finales del mes de septiembre; mientras para "La SextaFree", en Guatemala, espera llegar en noviembre.

Temas

Lo nuevo

