Residente: “Trump es un idiota y sus votantes racistas”

El rapero puertorriqueño Residente considera que el presidente de Estados Unidos, el republicano Donald Trump, es "un idiota" y que las personas que votaron por él el pasado 8 de noviembre son "racistas"."Todo el mundo sabe que (Trump) es un idiota", afirmó hoy el artista, que también lamentó que Estados Unidos sea uno de los países "más racistas" del mundo, en una entrevista con Efe en el marco del festival estadounidense South by Southwest (SXSW).El cantante, que se encuentra en el festival de Austin (Texas) presentando en primicia el primer documental bajo su dirección, señaló que una de las pocas cosas positivas de la elección del magnate neoyorquino como presidente es que ahora es "más fácil" reconocer a las personas racistas."En lo que ha ayudado Trump es a identificar a los racistas, los puedes ver con la gorrita (con el lema de campaña Hacer a EUA grande de nuevo)", apuntó René Pérez Joglar, nombre real del cantante.No obstante, matizó que el racismo "siempre ha existido" en Estados Unidos, por lo que no culpa del todo a Trump.Para el rapero, con el anterior presidente estadounidense, el demócrata Barack Obama, la sociedad pensaba "que todo estaba bien", pero "en realidad es el mismo país".El fundador y cantante del laureado grupo Calle 13 apoyó la precandidatura presidencial demócrata de Bernie Sanders, a quien le agradeció la presión que ha ejercido a favor de reestructurar la deuda pública de Puerto Rico.Residente, abiertamente independentista puertorriqueño, piensa que "es ridículo" que hasta día de hoy Puerto Rico "siga siendo una colonia" e insistió en que los habitantes de la isla caribeña se encuentran en una situación "incómoda y rara".Además de la cuestión patriótica, el cantante destacó que a nivel económico la independencia también resultaría buena para su tierra natal, ya que sería capaz de gestionar sus propios recursos sin que fuera Estados Unidos quien tenga la última palabra."En lugar de que Estados Unidos te ponga el precio de las cosas tú se los pones a ellos. Tú les dices: lo que antes te costaba 20 dólares ahora te cuesta 35, porque China me está ofreciendo 40", explicó.Residente lamenta que Puerto Rico, actualmente bajo el estatus de estado libre asociado, no tenga ni capacidad económica ni pueda votar por su propio presidente.Hoy los puertorriqueños, más de 3.5 millones, son legalmente ciudadanos estadounidenses, pero no pueden votar en las elecciones presidenciales, a menos que residan en alguno de los 50 estados de la Unión.Residente opina que todos los artistas del mundo deberían asumir una postura política en sus respectivos países y ser "incómodos" eventualmente."Si eres un verdadero artista no es que busques ser una incomodidad, sino que tú eres el reflejo de lo que te afecta y ser 100 % honesto con tu arte", concluyó.El documental que el puertorriqueño presenta en el SXSW, titulado "Residente", narra un viaje por cuatro continentes en el que el cantante conecta con sus antecesores a través de la música, después de conocer sus orígenes a través de una prueba de ADN.La cinta, grabada durante dos años, lleva al protagonista y director de la pieza a distintas regiones de Siberia, el Cáucaso, China, frica Occidental, España, Inglaterra y Puerto Rico, dentro de una aventura global que sigue los pasos de sus antepasados.