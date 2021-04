Responde Enrique Guzmán ante acusaciones de abuso sexual de su nieta Frida Sofía

Enrique Guzmán reaccionó a las declaraciones que su nieta Frida Sofía dio ayer en un programa de televisión, donde confesó que sufrió toqueteos por parte de su abuelo cuando ella era una niña.

Entre lágrimas, Frida dijo que su abuelo "fue un hombre muy asqueroso" al que le tenía miedo, pues le hizo cosas malas que por mucho tiempo pensó que eran normales.

"(Enrique) siempre fue muy abusivo, me pongo a temblar porque tengo mucho qué decir de eso. Fue un hombre muy asqueroso, un hombre muy abusivo, muy… me daba miedo, siempre me daba miedo, me hizo cosas feas", dijo la hija de Alejandra Guzmán al periodista Gustavo Adolfo Infante.

A través de su cuenta de Instagram, Enrique Guzmán se dijo preocupado por la inestabilidad mental de su nieta Frida.

“Me preocupa mucho la inestabilidad mental de Frida y lo estúpido de Gustavo Adolfo, un hombre que me conoce perfectamente”.

El cantante expresó que desde que Frida era pequeña la admiraba, sin embargo calificó como imperdonables sus recientes declaraciones.

“Desde niña te admiraba..... Esto es imperdonable. Bye bye”.

Frida, enfatizó que lo que le hizo su abuelo Enrique nunca se lo dijo a nadie porque por mucho tiempo pensó que eso estaba bien.

"Es que sabes qué es lo más asqueroso de todo, cuando estás tan chiquita y te dicen que esto es lo que un abuelito le hace a su nieta que la quiera y pues a esa edad no tienes ni idea, no tienes conciencia entonces se vuelve algo normal y... que asco pero es como que en alguna vez ya se empieza a sentir rico o algo porque te están tocando tus partes íntimas".

Recientemente, Frida, quien se ha peleado con varios integrantes de la familia Pinal, tuvo un acercamiento con su madre Alejandra Guzmán tras mucho tiempo de estar distanciadas, el Covid qu padeció la rockera la acercó con Frida, quien dijo que estaba dispuesta a sentarse a platicar con su madre y arreglar las cosas.

La familia Pinal Guzmán se ha mantenido al margen de estas diferencias entre madre e hija, sin embargo, Enrique Guzmán sí ha dado su punto de visto en algunas ocasiones, deseando que haya una reconciliación entre su hija y su nieta.

Hace un año explotó contra Frida y la cuestionó: "¿por qué no habla de su padre, no tendrá algo que inventar ahí?".

Ante estas palabras de su abuelo, Frida respondió con una foto de cuando ella era una niña y la sostenía entre sus brazos Enrique Guzmán.

“Aquí el señor Guzman con ‘la pendeja’ de su nieta... #quelindafamilia #hablolaverdad #nomecallomás”, escribió junto a la instantánea en la que Frida aparece con un cigarro en la boca.

Ahora, ante los señalamientos de abuso, fans y seguidores de la cantante le han mostrado su apoyo con el hastag #FridaSofíaYoSíTeCreo. En la publicación de Enrique Guzmán, varios cibernautas le dan crédito a las palabras de Frida.

"Si el río suena es porque agua lleva, no lo dudo ni tantito. Pobre Frida, todo lo que le toco vivir". "Yo sí le creo porque cuántas veces pasa así cuantos padres biológicos, abuelos, tíos ,primos, amigos y esposos de la madre o novios han abusado de las niñas o niños".

La historia de esta joven inició el 13 de marzo de 1992, fecha en que vino al mundo fruto del amor entre la cantante Alejandra Guzmán y el empresario Pablo Moctezuma. El anuncio de su llegada causó furor comenzando porque La Guzmán estaba en su mejor momento como artista juvenil y presumió su embarazo en el escenario hasta los 8 meses.

Alejandra inmortalizó esta etapa de su vida con la canción, "Yo te esperaba", la cual dedicó a su única hija.

Nada en la vida de Frida es común, por eso su madre eligió a María Félix como su madrina y en la ceremonia de bautizo se dieron cita figuras destacadas de la sociedad mexicana y artística.

Sin embargo, su infancia transcurrió en bajo perfil hasta su adolescencia, cuando en 2005 sufrió dos intentos de secuestro que hicieron que su madre decidiera sacarla del país y mandarla a radicar a Estados Unidos, donde vive hasta la fecha.

En mayo de 2014 se dieron a conocer unas imágenes donde aparece Frida en su departamento de Miami, desnuda y fumando marihuana, lo que desató toda una polémica por su comportamiento, así que su madre salió a su defensa alegando que ella a su edad había hecho cosas peores y por eso no se escandalizaba. A los pocos días de esta noticia, la joven tuvo problemas con la policía de Miami por manejar a acceso de velocidad y no haber pagado la multa.

“Esta niña no ha entrado todavía a nada, no sabemos si canta, baila o qué va a hacer. Yo como abuela no tengo nada, absolutamente nada que decirle porque no me hace caso, ellas son independientes, son libres, son jóvenes, ya las conocen más o menos por los recortes y esas cosas", declaró en su momento su abuela Silvia Pinal, cuando la prensa la cuestionó sobre estos escándalos.

Ese mismo año, Frida Sofía se graduó de la carrera de Mercadotecnia en Moda en el Art Institute de Miami. En 2015 sorprendió con su sorpresiva boda con el empresario Luis Escamilla, cuyo matrimonio se dio después de seis meses de noviazgo y terminó dos años después, aunque en los medios de comunicación se hablaba de maltratos por parte de él, Frida desmintió esto.

“Simplemente no estábamos funcionando y tomamos es decisión. Todo fue en buen onda. No sentía la necesidad de estar peleándome con nadie".

También en 2015 siguió la tradición familiar y posó para la revista Playboy, tal y como lo hiciera en el pasado Alejandra Guzmán y Stephanie Salas, sus fotos sensuales levantaron polémica porque ella no pertenecía al medio del espectáculo para que hiciera algo así.

Frida a incursionado ni en el canto y forma parte del mundo de los influencer, pero del lado del fitness, al ser una entrenadora física profesional decidió compartir sus secretos por medio de Instagram, donde tiene una cuenta dedicada a este tema.