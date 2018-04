Respondió a críticas por supuesta cirugía

En sus redes sociales, muchos famosos son elogiados o criticados por sus seguidores. Generalmente, no hay una reacción de parte de las celebridades, pero siempre hay excepciones. Una persona acusó a Bella Hadid y a Kendall Jenner de someterse a cirugía plástica. “Dos falsas zorras sentadas en un árbol, primero viene el trabajo de la nariz, luego vienen los labios, ah y no olvides las mejillas. Muero de risa. El dinero puede darte una nueva cara, pero no una personalidad más agradable, cosa que estas dos chicas necesitan”, escribió la persona. En respuesta, Bella le dijo: “Me gustaría que conocieras cualquiera de nuestras personalidades. Y no solo eso, desearía que pudieras llegar a tener un corazón. Bendiciones para ti, querida. La envidia es un grito de ayuda con el que desearía poder apoyarte”.

