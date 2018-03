Responsables de error no volverán al Oscar

Lee también

La presidenta de la Academia de cine dice que los dos contadores responsables del error del domingo en la entrega de los Oscar no volverán a trabajar más nunca en la ceremonia.Cheryl Boone Isaacs dijo que Brian Cullinan, el representante de PwC que entregó el sobre equivocado y llevó a que "La La Land" fuera anunciada como mejor película en lugar de "Moonlight", estaba distraído en el escenario. Cullinan tuiteó (y luego borró) una foto de Emma Stone con su flamante Oscar minutos antes de darle a los presentadores Warren Beatty y Faye Dunaway el sobre que no era.Cullinan y su colega, Martha Ruiz, han sido permanentemente retirados de todos los negocios con la Academia, dijo Boone Isaacs.La presidenta rompió su silencio el miércoles luego de la metida de pata más grande en los 89 años de historia de los Premios de la Academia. Dijo a The Associated Press que la relación de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas con PwC, que ha sido la encargada de contar los votos y revelar los ganadores del Oscar durante 83 años, todavía está siendo revisada.Aunque la Academia emitió un comunicado el lunes disculpándose con los artistas de "Moonlight" y "La La Land", Boone Isaacs dijo que esperó hasta que su equipo tuviera un mejor entendimiento de lo que llevó al error para decir más.Elogió a los presentadores Beatty y Dunaway y al anfitrión Jimmy Kimmel por haber manejado con gracia la situación. También alabó al productor de "La La Land" Jordan Horowitz, quien dijo que "pasó de ser un nominado a un ganador y a un presentador en cuestión de minutos".Horowitz, aún con el Oscar que pensó que había ganado en sus manos, fue el primero en anunciar que "Moonlight" era de hecho la vencedora.Boone Isaacs lamentó que "los últimos 90 segundos" de la transmisión hayan opacado lo que describió como "el espectáculo más brillante y maravilloso".También el miércoles, la Academia abordó otro tema vergonzoso sobre la ceremonia del domingo al disculparse con la productora de cine australiana cuya imagen incluyó erróneamente en el segmento "In Memoriam".En un comunicado, la Academia le extendió sus "más sinceras disculpas" a la productora Jan Chapman, cuya foto fue usada en homenaje a su colega y amiga, la difunta Janet Patterson. Chapman había dicho que estaba "devastada" por el error.