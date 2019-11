Revelan el verdadero motivo por el que Britney Spears decidió raparse durante su crisis de 2007

Un nuevo documental aborda el "punto de quiebre" que marcó un antes y un después en la vida de la artista, la traición que sufrió de parte de sus guardaespaldas, y la versión de la peluquera y tatuadora que estuvieron con ella ese día.

En 2007, Britney Spears tocó fondo en lo que fueron los peores 14 meses de su vida. Tenía 25 años, dos hijos, se estaba divorciando de su marido e intentaba lidiar con la fama. Fue entonces cuando se dirigió a una peluquería en Los Angeles (Estados Unidos) para raparse completamente la cabeza. Y sus guardaespaldas, quienes debían protegerla de los paparazzi, la traicionaron.

Doce años después, un documental llamado "Britney Spears: Breaking Point" ahonda en lo que ocurrió durante ese período, la excesiva fama y su lucha en torno a la salud mental. Todo esto mediante testimonios inéditos de las personas que interactuaron con ella durante ese período y entrevistas a sus seres queridos, según informa el medio británico Daily Mail.

En el filme la peluquera Esther Tognozzi, dueña del salón al que entró Spears para rasurar su cabeza, revela que esta fue traicionada por sus guardaespaldas. "Tenía dos guardaespaldas, supuestamente vigilando para asegurarse de que los paparazzi no estuvieran tomando fotos y uno de ellos insistía en abrir las persianas", declaró Tognozzi. "Yo le decía decía: 'No hay nadie allí, ¿por qué sigues abriendo la persiana'. Bueno, descubrí días después que estaba abriendo la persiana porque un fotógrafo se escondía allí para tomar fotos", añadió.

Asimismo, Tognozzi explicó que cuando entró la cantante a su tienda y le pidió que le afeitara la cabeza, ella se negó, pero Spears mantuvo su idea.

"Traté de disuadirla y le dije: 'No quieres hacer eso, mañana será un día diferente, mañana te sentirás diferente, hablemos de eso'", relata la peluquera. No obstante, su teléfono comenzó a sonar y mientras ella atendía la llamada, la cantante tomó una afeitadora y comenzó a raparse.

Tras realizar su cometido Britney Spears se dirigió donde la tatuadora Emily Wynne-Hughes. "Noté que el cabello [de Britney] se había ido. Recuerdo haberle preguntado: '¿Por qué te afeitaste la cabeza?'. Y su respuesta fue un poco extraña. Fue: 'No quiero que nadie me toque la cabeza. No quiero que nadie me toque el pelo. Estoy harta de que la gente me toque el pelo'", asegura la tatuadora en el documental, según informa The Independent.

Otros asuntos que explora el documental tienen que ver con lo que pasaba en la vida del artista y lo que la habría llevado a ese momento, incluyendo la batalla por la custodia de sus hijos con Kevin Federline, su ex esposo.

El medio británico añade que la artista venía saliendo de rehabilitación cuando cometió ese mediático acto. En tanto, una fuente de The Daily Mail estimó que los guardaespaldas pueden haber ganado miles de dólares por facilitar la toma de esas fotografías.