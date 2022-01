Revelan las desgarradoras declaraciones de Avicii antes de morir

A tres años de su muerte, la figura de Tim Bergling, más conocido como Avicii, productor y DJ sueco, sigue estando presente en los amantes de la música, más aún con la reciente publicación de un libro titulado "Tim- La Biografía oficial de Avicii", donde se revelan sus últimas palabras antes de quitarse la vida a los 28 años.

El material recoge las desgarradores declaraciones que el músico redactó durante su estancia en varias clínicas de desintoxicación: "Lo he pasado muy mal teniendo que aceptar que nunca más volveré a beber. Todos los doctores me han recomendado que tengo que esperar un año antes de poder tomarme ni siquiera una cerveza", señaló. "Ya, no he escuchado a la mayoría de los doctores, pero sí a un par que me dicen que todo estaba bien si tenía cuidado", relató Avicii, según TMZ, durante su estadía en un centro de rehabilitación en Ibiza, España.

"Fui ignorante e infantil mientras hacía gira por todo el planeta, en un tour interminable que se repite cuando lo terminas", agregó. Con esas palabras. Tim Bergling se sinceraba sobre su duro proceso de desintoxicación tras lidiar con varias adicciones a las drogas y el alcohol, además de la presión que soportaba por su intenso y constante trabajo: "Vuelves de gira una y otra vez. Esos días que pasé en el hospital fueron los días con menos ansiedad y estrés que recuerde de mis últimos seis años".

"Esas fueron mis verdaderas vacaciones, tan deprimente como suena", agregó. Como un llamado de auxilio, Avicii relataba: "Necesito que alguien me explique esto de forma cruda y rudimentaria. Ouch, dolor. ¿Por qué este dolor ahora? Un sentimiento nada confortable. El Tim del futuro puede con el dolor. El Tim del futuro tolera el dolor mejor que el Tim del presente porque en el presente hay más dolores urgentes con los que lidiar". "El desprendimiento del alma es el último paso antes del reinicio", esta habría sido, según su productor, una de las últimas frases que el artista sueco escribió en su diario antes de quitarse la vida el 20 de abril del año 2018 en Mascate, Omán.

El triste adiós de Avicci

La gran estrella de la música electrónica falleció en 2018, con tan solo 28 años, tras retirarse de los escenarios por problemas de salud relacionados con el consumo de alcohol y la ansiedad.

En 2016, el músico sueco anunció su retiraba de los escenarios, al menos temporalmente, para explorar otros campos aunque no cerraba la puerta a volver.

En una carta a sus seguidores señalaba: "Mi camino ha estado lleno de éxitos, pero no exento de sobresaltos. Me he convertido en adulto mientras crecía como artista, he aprendido a conocerme mejor y darme cuenta de que hay muchas cosas que hacer con mi vida".

Su inesperada muerte en un complejo hotelero en Omán, en un aparente suicidio, conmocionó al mundo de la música electrónica.

Nacido en Estocolmo el 8 de septiembre de 1989, Avicii alcanzó en 2011 relevancia mundial como DJ y productor de música electrónica gracias al tema "Levels".

Su trayectoria contaba con éxitos como "Hey Brother", discos como "True" (2013) o "Stories" (2015), y colaboraciones con artistas como Coldplay, David Guetta, Lenny Kravitz, Robbie Williams o Rita Ora.

"Luchó realmente con pensamientos sobre el sentido de las cosas, la vida, la felicidad. Ahora ya no tenía fuerzas, quería encontrar la paz", señaló su familia en un comunicado días después de su muerte.