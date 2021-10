Revelan los chats entre la China Suárez y Wanda Nara que profundizan la polémica: “Es una cínica”

El escándalo que desató la crisis matrimonial entre Wanda Nara y Mauro Icardi, en el que quedó implicada la China Suárez, ahora suma un nuevo capítulo. En Los ángeles de la mañana (eltrece) mostraron algunos chats que la actriz y la empresaria intercambiaron en el pasado, donde queda en evidencia que había un vínculo ameno entre ellas.

“Otra familia más que te cargás por zorra”, escribió Wanda hace algunos días en su cuenta de Instagram. Con ese posteo -en el que no incluyó nombres- desató una ola de rumores que señalaron a Suárez como la tercera en discordia en su pareja. Luego de informes en ciclos televisivos, otras publicaciones sugerentes de Nara y cruces varios, este miércoles la actriz decidió romper el silencio y compartió un extenso descargo en sus redes.

Ahora, el programa conducido por Ángel de Brito, donde salieron a la luz por primera vez los mensajes que se enviaron Suárez e Icardi, reveló otro aspecto de la polémica: la relación amistosa previa a la crisis que mantenían las dos mujeres. “No voy a traicionar a Wanda, que está viviendo este momento horrible, pero ella tenía vínculo con la China”, manifestó Yanina Latorre. “Acá está la foto de un chat donde la China dice: ‘Me hace mal tu hija, es la perfección. Me morí de amor. Isabella y Fran son preciosas, no podés tener hijos tan lindos’”, leyó al aire.

Indignado, De Brito comentó: “Ah, es una cínica”. Latorre, por su parte, respaldó al conductor: “Sí, una re cínica. Se está transando al marido después de eso”.

Luego, la panelista consideró que “Eugenia se está equivocando”. Y sumó: “Es mejor pedir perdón y llamarla a Wanda por privado. Ella tiene un audio de la China criticando a Pampita. La China hablando mal de Pampita Ardohain. Si esto sigue así se va a destapar una olla tremenda. Uno tiene que pensar en sus actos cuando actúa mal”. Por su parte, Ángel consideró: “La mejor forma de frenar todo esto es que ella le pida perdón a Wanda cuanto antes”.

En las últimas horas, Suárez dio su versión de los hechos. “Escribo esta carta para bajar el ruido externo de mentiras, maltratos y miradas inclinadas en la construcción de historias manipuladas para, una vez más, ser el chivo expiatorio de la violencia mediática”, comunicó en sus historias de Instagram. Y agregó: “He guardado por mucho tiempo silencio por varias razones. La principal por miedo e inexperiencia. Por no saber cómo nombrar el nivel de mentiras y atrocidades que se dicen para sustentar el minuto a minuto televisivo”.

Luego, como parte de un extenso texto, sostuvo: “Lo que está sucediendo hoy tiene detrás una historia mucho más grande y profunda, de la que seguramente muchas mujeres van a sentirse identificadas. Me ha tocado relacionarme con hombres a los que les he creído siempre su palabra, que estaban separados, separándose o que no había conflictos”. Además, consideró: “Siento en esta situación un déjà vu infernal, donde vuelvo a pagar con mi reputación cuestiones que son del dominio personal de cualquier mujer”.

Sobre su affaire con Icardi, precisó: “Lo que sucedió es una situación que yo no comencé, no provoqué y no alenté”. Y apuntó contra el comportamiento del futbolista: “Asumo mi inexperiencia, falta de entendimiento sobre mucho que seguramente deba aprender de ahora en más. Pero no voy a hacerme cargo por mí y por todas las mujeres que son juzgadas siempre de las actitudes de conquistadores seriales que tienen aprendidas estos varones y que después bien saben esconder”.