Revelan resultado de examen toxicológico de Xavier Ortiz, y dicen “aclara” qué fue lo que lo empujó al suicidio

Finalmente, los resultados del examen toxicológico de Xavier Ortiz salen a la luz. Fue Carissa de León, ex pareja de Xavier y mamá de su único hijo la que expusó la información.

De acuerdo con sus declaraciones, el cantante no padecía ninguna enfermedad terminal.

“El reporte toxicológico salió completamente limpio. Eso es importante mencionarlo. Salió perfectamente bien, de salud salió muy bien. (En) todas las investigaciones que se hicieron respecto a esos dos temas salió bien. Me quedo tranquila sabiendo que no hubo una enfermedad terminal, que no hubo ninguna situación que propiciara esa decisión”, dijo de León, en declaraciones a Primera Imagen, y recogidas por el periódico La Opinión de Los Ángeles.

Ante esto, la hermana del fallecido cantante, Olga Ortiz Ramírez, cree que la razón del sucidio de Xavier se debió a “una depresión”.

“Sabíamos que estaba muy deprimido por el aislamiento, la falta de ingresos y una separación muy tormentosa. Apenas acababa de vender su casa y tenía dinero… estamos tan sorprendidos”, explicó Olga Ortiz

El cantante se habría quitado la vida colgándose de una escalera de caracol.