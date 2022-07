Revelan supuesto acuerdo de separación entre Piqué y Shakira

Luego del eco del anuncio, el proceso de separación del futbolista Gerard Piqué y la cantante Shakira está entrando ya en fase de materialización.

Mientras el jugador del Barcelona ultima detalles de preparación para una nueva temporada con el equipo culé, y la barranquillera celebra los éxitos de su canción 'Te felicito', ambos están confirmando los detalles con los que pondrían fin oficialmente a su relación de doce años.

De entrada, Shakira sería quien lleva la batuta para coordinar el acuerdo. Ella se quedaría con los hijos, pero Piqué no tendría la puerta de su casa cerrada.

"Estarán en la misma casa"

Los presentadores del programa de entretenimiento 'Chisme no like', basado en Estados Unidos, sorprendieron a propios y ajenos con una información que hasta entonces no se había develado: el acuerdo de separación entre Shakira y Piqué.

De acuerdo con lo expresado en el programa, el supuesto acuerdo se habría dado luego de que "Piqué terminara viendo a un psiquiatra porque le entró una fuerte depresión".

Asimismo, dicen que el jugador habría roto un acuerdo con Shakira al presentarle su supuesta novia a los niños, Sasha y Milán.

Con eso sobre la mesa, la presentadora del 'show' expresó que Shakira "está dispuesta a cubrir la manutención absoluta de los dos hijos".

"Ella está dispuesta a pagar cinco pasajes al año, en primera clase, para que Piqué visite a sus hijos", añadió.

Según esta versión, el plan de Shakira en efecto es vivir en Miami. Aun así, Piqué no tendría las puertas cerradas en su hogar.

"Shakira Le propondría que Piqué se puede quedar en la casa junto con ella y los hijos cuando vaya a visitarlos. Estarán en la misma casa", se anunció en el programa.

Al parecer, "Los niños podrían disfrutar a su padre un mes completo durante el verano".

De hecho, en el acuerdo, aseguraron en el programa, "Ella ofrece apoyarlo con dinero para pagar sus sanciones y gastos por problemas judiciales en España".

Todo indica que el acuerdo se lo presentó Shakira a Piqué el pasado jueves. Ahora, afirmó la presentadora de 'Chisme no like', "el futbolista lo tiene en sus manos".