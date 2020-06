Reveló que es homosexual

El cantante Pablo Alborán (1981) publicó ayer en sus redes sociales un mensaje grabado de poco más de tres minutos en el que declara que es homosexual y que lo hace público ahora porque necesita "ser un poquito más feliz", a la vez que anuncia que pronto editará "un disco muy especial".

"Hoy quiero que mi grito sea un poco más fuerte y tenga más valor y peso. Estoy aquí para contaros que soy homosexual, que no pasa nada, que la vida sigue igual", dice el popular intérprete en el video que colgó en Instagram, sentado en una habitación en la que se ve un piano a su lado y un monitor detrás.

En 3 minutos y 11 segundos, Alborán, que precisa que siempre ha luchado "en contra de toda expresión que vaya en contra de cualquier tipo de odio", subraya que "mucha gente" supone, sabe "o simplemente le da igual" que es gay y su declaración de hoy responde a que quiere ser "coherente, consecuente y lo más responsable posible" con él mismo.

"En mi trabajo, entre mis amigos, en mi compañía de discos (en Warner), jamás me sentí discriminado, odiado...En mi casa, en mi familia, he sentido siempre la libertad de amar a quien he querido, de poder dedicarme a lo que he querido. Me he sentido arropado y acompañado a la hora de cumplir cada uno de mis sueños", relata el artista.

El cantante, que cumplió 31 años el pasado 31 de mayo, añade que seguirá centrando su vida publica en su trabajo y en su música. "Quiero daros las gracias por el cariño que siempre he recibido, por el apoyo incondicional que me dais. Loco porque nos podamos ver pronto y enseñaros lo que estoy preparando. Viene un disco muy especial. Les mando un abrazo fuerte y a vivir, que la vida se va", finalizó el artista.